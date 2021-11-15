السعودية تسعى للاقتراب من التأهل عبر نقاط فيتنام

يسعى المنتخب السعودي للاقتراب من خطف بطاقة التأهل حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب فيتنام، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مي دينه في العاصمة هانوي يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وفي نفس المجموعة يلتقي الوصيف منتخب أستراليا أمام مضيفه المنتخب الصيني، ويحل المنتخب الياباني ضيفاً على المنتخب العماني.

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ويتطلع المنتخب السعودي لحصد 3 نقاطٍ جديدة ستقربه كثيراً من التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

وواصل المنتخب السعودي أداءه المميز في التصفيات بعد تعادله أمام مضيفه منتخب أستراليا سلبياً يوم الخميس الماضي إذ خاض الأخير مواجهته الأولى في التصفيات على أرضه وبين جماهيره بعد نهاية القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وأكمل المنتخب السعودي استعداده للمواجهة إذ وصل الى العاصمة الفيتنامية هانوي يوم الجمعة فور فراغه من مواجهة منتخب أستراليا.

ويتفوق المنتخب السعودي بشكل كبير على مضيفه الفيتنامي إذ سبق وأن التقيا في 3 مباريات بتصفيات كأس العالم.

والتقى المنتخبان لأول مرة في تصفيات مونديال 2002 وحسم السعوديون مباراتي الذهاب والإياب بفوزه 5-صفر و4-صفر على التوالي.

وفي مباراة الدور الأول للتصفيات الحالية انتصر المنتخب السعودي بنتيجة 3-1، سجلها سالم الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري.

ولم يعرف المنتخب الفيتنامي طعم الفوز في مبارياته الخمس الماضية التي خسرها جميعاً أمام السعودية وأستراليا والصين وعمان واليابان.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن وصيفه منتخب أستراليا، ويحتل المنتخب الياباني المركز الثالث برصيد 9 نقاط، يليه منتخب عمان برصيد 7 نقاط، ويتذيل المنتخب الفيتنامي ترتيب المجموعة بدون نقاط.