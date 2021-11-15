قيمة سالم الدوسري وكنو تفوق جميع لاعبي فيتنام

تفوق الثنائي سالم الدوسري ومحمد كنو، لاعبي المنتخب السعودي الأول، من ناحية القيمة السوقية على جميع لاعبي المنتخب الفيتنامي قبل مواجهة المنتخبين في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.



وتستضيف فيتنام على أرضها ووسط جماهيرها المنتخب السعودي، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ويدخل "الأخضر" اللقاء متصدرا برصيد 13 نقطة، في الوقت الذي تتواجد فيه فيتنام في مذيلة ترتيب المجموعة برصيد خال من النقاط.





وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص في قيمة وإحصائيات اللاعبين والمدربين، فإن القيمة السوقية لمنتخب فيتنام تبلغ 4.58 مليون يورو، والمكونة من 23 لاعبا، وهي أقل من قيمة ثنائي المنتخب السعودي سالم الدوسري ومحمد كنو، اللذين تبلغ قيمتها 6 ملايين يورو.

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ويعد سالم الدوسري أغلى لاعب سعودي من ناحية القيمة السوقية، إذ تصل قيمته إلى 3.20 مليون يورو، ويأتي خلفه محمد كنو بقيمة وصلت إلى 2.80 مليون يورو.



في حين وصلت أعلى قيمة للاعبي فيتنام إلى 300 ألف يورو، ويتشارك فيها الثلاثي المهاجم تيان لينه نغوين ولاعب خط الوسط كوانغ هاي نغوين إلى جانب المدافع نغوك هاي كيو.





تجدر الإشارة إلى أن قيمة خط دفاع فيتنام تعتبر الأغلى في المنتخب بـ مليون و75 ألف يورو، مقابل 400 ألف يورو بالنسبة لحراس المرمى، و1.20 مليون يورو لخط الوسط، ومليون و23 ألف يورو للهجوم.