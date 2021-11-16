إقامة نهائي دوري أبطال آسيا بحضور جماهيري كامل

صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار اتحاد القدم السعودي بإقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال السعودي وبوهانغ الكوري الجنوبي بحضور جماهيري كامل.

ونشر الاتحاد القاري خبراً على موقعه الرسمي، مساء الثلاثاء، يؤكد فيه إقامة المباراة بحضور جماهيري كامل في ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم 23 نوفمبر.

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وأشار الاتحاد القاري إلى وجوب الالتزام ببروتوكولات التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي وضعها والسلطات المختصة السعودية.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد إقصاء غريمه التقليدي النصر، بينما بلغ بوهانغ مباراة الختام عقب تجاوز مواطنه أولسان هيونداي.