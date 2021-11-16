السعودية تهزم فيتنام وتقطع خطوة نحو المونديال

استعاد المنتخب السعودي نغمة الانتصارات، بعد فوزه الصعب أمام مضيفه منتخب فيتنام 1-صفر يوم الثلاثاء، في المواجهة التي احتضنها ملعب مي دينه بالعاصمة هانوي، في المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

واقترب المنتخب من التأهل لمونديال 2022، بعد أن ابتعد بالصدارة قبل نهاية دور المجموعات بـ4 مراحل برصيد 16 نقطة.

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وشهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي، على الرغم من أنه واجه صعوبات كبيرة في الوصول لمرمى منتخب فيتنام الذي اعتمد على إغلاق مناطقه الدفاعية.

فيما سنحت أولى الفرص السعودية مبكراً للمهاجم صالح الشهري، الذي أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله محمد البريك، ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل المنتخب السعودي هجومه ونجح مهاجمه صالح الشهري بتسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 34 بعدما حول عرضية زميله فهد المولد برأسه لتسكن شباك أصحاب الأرض.

كذلك، في الشوط الثاني واصل المنتخب هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعب سالم الدوسري الذي تلقى عرضية مميزة من زميله سلمان الفرج ليحول الكرة بقدمه إلا أنها وجدت الحارس الفيتنامي تان ترونغ الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 16 نقطة ليبتعد بالصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه منتخب أستراليا الذي سيواجه مضيفه منتخب الصين في وقتٍ لاحق يوم الثلاثاء.