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صالح الشهري.. هداف تخصص في حسم المباريات

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صالح الشهري
صالح الشهري واحتفاليته الشهيرة بعد هدفه في مرمى فيتنام

صالح الشهري.. هداف تخصص في حسم المباريات

العربية.نت

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واصل صالح الشهري نجاحاته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعدما قاده إلى تحقيق الفوز على فيتنام بهدف دون مقابل، يوم الثلاثاء، وليحافظ "الأخضر" على صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

واختار الاتحاد الآسيوي للعبة الشهري رجلا للمباراة بعد تألقه وقيادته المنتخب السعودي للفوز على فيتنام وسط أرضها وجماهيرها بالهدف الذي أحرزه في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، وهي المرة الثانية التي يحصل فيها على "رجل المباراة" بعد لقاء عمان.

صالح الشهري
صالح الشهري

ووصل المهاجم البالغ من العمر "28 عاما" إلى هدفه السابع في مسيرته مع المنتخب الأول، حيث لعب بقميص "الأخضر" 12 مباراة، وتعد هذه مشاركته الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، حيث كانت أول مواجهة دولية له أمام جامايكا في نوفمبر 2020 بلقاء ودي، وشهدت المواجهة أول هدف دولي له أيضا، وذلك بعد سبعة أيام من إتمامه للسابعة والعشرين من عمره.

ووصلت عدد دقائق الشهري مع منتخب بلاده إلى 701، من ضمنها 10 مباريات كلاعب أساسي، بمعدل هدف كل 100 دقيقة تقريبا.

وخلال المباريات التي لعبها أمام 10 منتخبات، زار اللاعب الذي يرتدي القميص رقم "11" شباك كل من جامايكا وفلسطين "هدفين" إلى جانب سنغافورة وفيتنام "هدفين" وعمان.

وبات صالح الشهري أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بالنسبة للمنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما وصل إلى 6 أهداف، خلفه فهد المولد وسالم الدوسري برصيد "4 أهداف لكلاهما".

ولعب مهاجم الهلال السعودي دورا هاما في المباريات التي شارك بها مع المنتخب، إذ كانت أهدافه حاسمة في التصفيات النهائية، بعدما منح "الأخضر" هدف توسيع الفارق أمام فيتنام عندما سجل الهدف الثالث في المباراة التي انتهت 3-1، وبعد خمسة أيام سجل أيضا هدف المباراة الوحيد على عمان ليمنح السعودية فوزا هاما في مسقط، ومجددا تمكن من تكرار مساهمته بالهدف الذي أحرزه أمام فيتنام في هانوي.

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