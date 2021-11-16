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لجنة الانضباط ترفض احتجاج الهلال ضد مشاركة النقاز

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حمدي النقاز الهلال أهلي جدة سالم الدوسري نوح الموسى
النقاز في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل

لجنة الانضباط ترفض احتجاج الهلال ضد مشاركة النقاز

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب أهلي جدة في مباراة الفريقين بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أواخر شهر أكتوبر الماضي في قرار قابل للاستئناف.

وقالت اللجنة في قرار منشور على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم إن نادي الهلال استكمل الإجراءات الشكلية لاحتجاجه، وقامت لجنة الانضباط بمخاطبة نظيرتها الاحتراف وأوضاع اللاعبين وكذلك نادي أهلي جدة للرد على ما ورد في الاحتجاج المقدم من نادي الهلال، كما عقدت جلسة استماع للاعب التونسي لسماع إفادته حول موضوع الاحتجاج.

وأشارت اللجنة إلى أنها قبلت احتجاج الهلال شكلاً ورفضته موضوعاً، مبينة أن قرارها قابل للاستئناف.

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