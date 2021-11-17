الأولمبية السعودية تطلق استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية

أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية يوم الأربعاء، استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية السعودية بميزانية تقدّر بمليارين و600 مليون ريال سعودي ضمن برنامج جودة الحياة.

وقال في تصريح صحافي: قفزت الرياضة السعودية خطوات متقدمة عالمياً، كان آخرها الفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034م للمرة الأولى في تاريخ السعودية، إضافة إلى ارتفاع عدد الاتحادات السعودية الرياضية من 32 اتحاداً عام 2015م إلى 91 اتحاداً ولجنة ورابطة رياضية في العام الحالي، واليوم ندخل مرحلة جديدة بوضع استراتيجية شاملة تهتم بتطوير الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب، وصناعة جيل رياضي قادر على المنافسة في مختلف المسابقات والألعاب والرياضات.

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وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير القطاع الرياضي بشكل عام وتنظيم عمل الاتحادات الرياضية، إلى جانب التأسيس لبنية تحتية داعمة للاتحادات الرياضية، ورفع مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% وصولاً إلى زيادة نسبة ممارسة المجتمع للرياضة إلى 40% بحلول عام 2030م.

وتحصل الاتحادات على هذا الدعم وفق عدد من المعايير وهي: تطوير اللعبة، وزيادة عدد الممارسين، والمنافسة في البطولات الإقليمية والدولية، وتعزيز السياحة الرياضية، وزيادة شعبية اللعبة، وكذلك المساهمة في ترويج ثقافة والإرث والاقتصاد الوطني، إلى جانب صناعة مجموعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وينقسم التمويل المقدم للاتحادات إلى قسمين، الأول تمويل أساسي، وهو الدعم المقدم لتغطية الأنشطة الأساسية للاتحادات من تكاليف تشغيلية ومعسكرات ورواتب، والقسم الثاني تمويل تحفيزي وهو حزم من التمويل الإضافي لمكافأة الاتحادات على تطورها وإنجازاتها، وذلك بناءً على ثلاثة متطلبات لتحقيقها: الأول القدرات التشغيلية والتي تعني استراتيجية الاتحاد وأهدافه والتنظيم والحوكمة، والثاني القدرات الفنية من حيث قوة البطولات وعددها ومدى تطور الكفاءات البشرية فنياً وإدارياً، والثالث معيار الإنجازات الوطنية والدولية للاتحاد كتحطيم الأرقام القياسية وتحقيق أهداف المشاركة الرياضية والفوز بالميداليات.

كما تقدم الاستراتيجية عدداً من الحوافز للاتحادات حال تحقيق لاعبيها للميداليات، على النحو التالي:

ـ الدورات الأولمبية والدورات البارالمبية: (مليون ريال للميدالية الذهبية)، (500 ألف ريال للميدالية الفضية)، (250 ألف ريال للميدالية البرونزية)، إضافة لـ 100 ألف ريال مقابل التأهل.

ـ البطولات العالمية: (500 ألف ريال للميدالية الذهبية)، (250 ألف ريال للميدالية الفضية)، (125 ألف ريال للميدالية البرونزية).

ـ دورة الألعاب الأولمبية للشباب: (200 ألف ريال للميدالية الذهبية)، (100 ألف ريال للميدالية الفضية)، (50 ألف ريال للميدالية البرونزية) إضافة إلى 25 ألف ريال مقابل التأهل.

ـ دورات الألعاب الآسيوية، والألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية، والألعاب الشاطئية الآسيوية: (240 ألف ريال للميدالية الذهبية)، (120 ألف ريال للميدالية الفضية)، (60 ألف ريال للميدالية البرونزية).

ـ الدورات الآسيوية للشباب: (50 ألف ريال للميدالية الذهبية)، (40 ألف ريال للميدالية الفضية)، (30 ألف ريال للبرونزية).

ـ دورة ألعاب التضامن الإسلامي: (180 ألف ريال للميدالية الذهبية)، (90 ألف ريال للميدالية الفضية)، (45 ألف ريال للميدالية البرونزية)، ويحصل الاتحاد على 50 ألف ريال مقابل تحطيم الأرقام القياسية الوطنية، و300 ألف ريال في حال تحقيق هدف رفع المشاركة المجتمعية الرياضيّة.

كما أعلن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إطلاق برنامج تطوير رياضيي النخبة في حلته الجديدة، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الرياضيين وإعدادهم على المدى الطويل، وتطبيق نمط حياة صحي وأسلوب مثالي، إضافة إلى تحقيق التميز في العديد من الرياضات على المستوى الدولي، وإيجاد بيئة مناسبة للأداء العالي وفق أبرز المعايير والنظريات الرياضية العالمية.

وتتمحور فكرة البرنامج حول إنشاء مركز رياضي بإشراف اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بالتعاون مع عدد من الاتحادات الرياضية، وتوظيف المدربين وخبراء تعزيز الأداء وتجديد المرافق، وتحقيق أثر واقعي وفوري على مستوى الرياضة السعودية.