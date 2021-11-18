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بونادي يتولى قيادة المنتخب السعودي في كأس العرب

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من المؤتمر

بونادي يتولى قيادة المنتخب السعودي في كأس العرب

العربية.نت

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أعلن هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي قائمة الفريق المستدعاة لبطولة كأس العرب 2021 التي ستنطلق في الدوحة أواخر الشهر الحالي.

وخلال مؤتمر صحفي أكد رينارد أن مساعده الفرنسي لوران بونادي سيتولى تدريب المنتخب في البطولة والذي سبق له العمل في أندية نانسي ونيس وباريس سان جيرمان. وتنطلق البطولة في 30 نوفمبر الجاري على أن تنتهي في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم، زيد البواردي ومحمد اليامي نواف العقيدي في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي ووليد الأحمد ومتعب الحربي وخليفة الدوسري ونواف بوشل ونايف الماس وسليمان هزازي في الدفاع، وبدر منشي وحامد الغامدي ومشعل الصبياني وعلي مجرشي وإبراهيم محنشي ومحمدالقحطاني في الوسط، وأيمن يحيى وتركي العمار وزياد الجهني وهيثم عسيري وفراس البريكان وعبدالله الحمدان في الهجوم.

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