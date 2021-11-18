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عبدالعزيز الفيصل يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

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رئيس اللجنة الأولمبية السعودية

عبدالعزيز الفيصل يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ورئيس اللجنة الأولمبية العربية، ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للدورة الرئاسية 2021-2024.

وتقام انتخابات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية خلال الجمعية العمومية العشرين للاتحاد في 8 ديسمبر المقبل في الرياض.

وستستعرض الجمعية عددا من التقارير منها الإنجازات الرياضية العربية، ومبادرة الرياضة لأجل العمل المناخي، وتقرير دورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2020"، والتقرير المالي والإداري وبعض الملفات الأخرى.

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