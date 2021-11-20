أهلي جدة يواجه أبها بحثاً عن الانتصار الرابع

يسعى أهلي جدة لمواصلة انطلاقته، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين يتطلع التعاون لمواصلة صحوته حينما يواجه مضيفه الباطن، وفي الرس يلتقي الحزم أمام ضيفه الاتفاق، في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يسعى أهلي جدة لمواصلة انطلاقته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها.

مادة اعلانية

وقدّم الأهلي أداءً مميزاً في مبارياته الأربع الأخيرة بعد جمعه 10 نقاط ليعود للمنافسة مجدداً بعد البداية السيئة التي قدمها الفريق في أول 7 مراحل.

وحقق الأهلي الفوز في 3 مباريات أمام الاتفاق والطائي والباطن وتعادل أمام الهلال ليتقدم للمركز السابع برصيد 15 نقطة.

وفي المقابل يبحث أبها عن تضميد جراحه والعودة لسكة الانتصارات بعد الأداء السيئ الذي ظهر به هذا الموسم.

ولم يعرف أبها طعم الانتصارات في المرحلتين السابقتين بعد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام التعاون والفيصلي ليتراجع للمركز 14 برصيد 10 نقاط.





وفي حفر الباطن يتطلع التعاون لمواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثالث على التوالي، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن.

ونجح التعاون في إيقاف مسلسل الخسائر في المراحل الثلاث الماضية بعد جمعه 7 نقاط بتحقيقه انتصارين متتاليين على أبها والاتفاق وتعادله أمام الفيصلي ليترك المركز الأخير ويتقدم للمركز 12 برصيد 10 نقاط.

وفي المقابل لا يختلف وضع الباطن كثيراً عن التعاون حيث عانى الفريق من سوء النتائج في المراحل الماضية حيث جمع 9 نقاط فقط ويحتل المركز قبل الأخير بفارق نقطتين عن الطائي متذيل الترتيب.





وفي الرس يسعى الجريحان الحزم وضيفه الاتفاق إلى إيقاف مسلسل الخسائر حينما يلتقيان على ملعب الأول.

ولم يعرف الحزم طعم الانتصارات في آخر 5 مباريات، حيث تعادل أمام الهلال والفيصلي وخسر في آخر 3 مباريات أمام ضمك والاتحاد والفيحاء ليتراجع للمركز 11 برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط فقط عن الطائي متذيل الترتيب.

وفي المقابل يأمل الاتفاق في العودة لسكة الانتصارات والابتعاد عن مناطق الخطر التي تحاصره هذا الموسم بسبب نتائجه السلبية.

ولم يعرف الاتفاق طعم الانتصارات في آخر مرحلتين بعد خسارته أمام ضمك والتعاون ليتراجع للمركز 13 برصيد 10 نقاط.