النصر يواصل تعثراته بتعادله أمام الرائد

واصل النصر مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله أمام مضيفه الرائد 2-2، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة حيث بدأ بهدف مبكر للرائد وتحديداً بعد مرور 5 دقائق عن طريق لاعبه المغربي كريم البركاوي الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله أحمد الزين ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك النصر.

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وحاول النصر العودة سريعاً وكاد مهاجمه الكاميروني فينست أبوبكر أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية اعتلت مرمى الرائد.

وواصل النصر هجومه وحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 24 ليتقدم لها البرازيلي تاليسكا ويسددها لتجد الحارس الإسباني ياغو هيريرين الذي تصدى لها لتعود للاعب نفسه ويضعها في الشباك.

وواصل النصر أفضليته وسنحت للاعبه عبدالفتّاح عسيري فرصة خطيرة حينما اخترق دفاع الرائد وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الإسباني هيريرين الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 38 نجح البرتغالي ايدير مهاجم الرائد بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله أحمد الزين ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفرض النصر سيطرته بحثاً عن هدف التعادل ونجح عند الدقيقة 45+2 عن طريق مدافعه علي لاجامي الذي اصطدمت به تسديدة زميله منصور الشمري لتغالط حارس الرائد وتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته وحاول هز شباك الرائد حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس هيريرين الذي تصدى لها.

ولم تتوقف محاولات النصر خاصة بعد نزول مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله العائد من الاصابة إلا أنه فشل في الوصول لمرمى الرائد نظراً لتألق مدافعيه وحارسه الاسباني لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 2-2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 14 نقطة ليبقى في المركز التاسع مع تبقي له مواجهتين مؤجلتين أمام الطائي والهلال، وارتفع رصيد الرائد الى 18 نقطة ليبقى في المركز الخامس مؤقتا.