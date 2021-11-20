شافعي يعيد ضمك إلى الصدارة والطائي يقتنص نقاط الفتح

قاد الجزائري فاروق شافعي قائد ضمك فريقه إلى العودة للصدارة مؤقتاً بعد تسجيله هدف الفوز في شباك ضيفه الفيحاء، في المواجهة التي انتهت 1-صفر، واحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين حقق الطائي فوزاً قاتلاً أمام ضيفه الفتح 1-صفر، في افتتاح المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة استعاد ضمك نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الفيحاء بهدف مدافعه فاروق شافعي.

مادة اعلانية

وشهدت المباراة أفضلية لضمك الذي سنحت لمهاجمه الأرجنتيني زيلايا فرصة محققة بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الجزائري هلال سوداني إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وعند الدقيقة 21 اضطر الفيحاء لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه اليوناني بانايوتيس تاختسيديس بعد دخوله العنيف على الجزائري فاروق شافعي مدافع ضمك.

في الشوط الثاني كثّف ضمك هجومه وانتظر حتى الدقيقة 83 والتي شهدت تسجيله هدف الفوز عن طريق مدافعه الجزائري فاروق شافعي الذي حول عرضية زميله عبدالله العمّار برأسه في شباك الفيحاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 24 نقطة ليعود للصدارة مؤقتاً، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.

وعلى ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، اقتنص الطائي فوزاً ثميناً من أمام ضيفه الفتح بنتيجة 1-صفر.

ويدين الطائي بهذا الفوز للاعبه الجزائري أمير سعيود الذي سجّل هدف الفوز عند الدقيقة 90+3 بعدما حول عرضية زميله عبدالكريم القحطاني المتقنة برأسه في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الطائي إلى 10 نقاط ليتقدم للمركز 14 مؤقتاً، وبقي الفتح على رصيده السابق 12 نقطة ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.