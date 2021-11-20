وكيلته: كورونادو يرغب بإنهاء مسيرته مع اتحاد جدة

كشفت ديسي براندينو، وكيلة أعمال ومحامية إيغور كورونادو نجم اتحاد جدة، أن اللاعب البرازيلي يرغب في الاستمرار أطول فترة ممكنة مع فريقه، خاصة في ظل انسجامه مع الفريق مما ساهم في تقديم مستويات مميزة، لافتة إلى أن اللاعب تلقى عدة عروض في أوقات سابقة، إلا أن النادي السعودي تمكن من حسم الصفقة.

وانتقل صانع الألعاب البالغ من العمر "29 عاما" في يوليو الماضي إلى اتحاد جدة، قادما من الشارقة الإماراتي، الذي حقق معه لقب الدوري الإماراتي، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة.

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وحول تجربته الجديدة في السعودية، قالت وكيلة أعماله لـ "العربية.نت": يمثل انتقال كورونادو إلى اتحاد جدة تجربة جديدة له مغايرة تماما، خاصة في ظل الجماهيرية التي يتمتع بها النادي، وتمكن إيغور من الانسجام والدخول في أجواء الفريق بأسرع وقت ممكن، بسبب الدعم والمساندة من قبل زملائه اللاعبين، خاصة مواطنه رومارينيو الذي تربطه معه علاقة جيدة خارج أرضية الملعب ودائما ما يقضي الأوقات معه.

وأضافت: أعجب كورونادو بالجماهيرية التي يحظى بها نادي الاتحاد، وهو ما ساهم في تقديم أفضل ما لديه مع الفريق، وسيسعى أيضا إلى مساعدة الفريق من أجل الوصول إلى منصات التتويج، كما أن الحضور الجماهيري الكبير الذي يتواجد في مباريات الفريق يدفعه إلى الاجتهاد دائما، لأن الجماهير عاشقة لكرة القدم وعليك أن تكون في أفضل حالاتك دائما، ولكي تحظى باحترام يجب أن تكون أيضا على قدر طموحاتهم وهو الأمر الذي يعيه كورونادو.

ولفتت ديسي إلى أن صانع الألعاب البرازيلي منبهر بجماهيرية الفريق، وأوضحت: دائما ما يتحدث عن العدد الضخم الذي يتواجد في المدرجات، إضافة إلى المساندة التي يجدها في وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه لا يفضل متابعة "السوشيال ميديا"، لأنه يركز أكثر على العمل داخل أرضية الملعب، لكن دائما ما يجد محبي النادي في أي مكان يتواجد به بالسعودية أيضا.







وخلال ثماني مباريات في منافسات الدوري السعودي، تمكن كورونادو من تسجيل أربعة أهداف وصناعة 8 أهداف لزملائه.

وبشأن عملية انتقاله إلى الاتحاد في الصيف الماضي، ذكرت وكيلة أعماله البرازيلية: إدارة اتحاد جدة تمكنت من حسم الصفقة في الصيف الماضي، لأنها أوضحت للاعب أن هناك مشروعا رياضيا وعملا واضحا، كما أن كورونادو كان منفتحا لمسألة اللعب في الدوري السعودي كونه من أقوى المسابقات قاريا.

وواصلت: التألق في مسابقة مثل الدوري السعودي يجعل الأنظار دائما تتجه إلى اللاعب، لاسيما بالنسبة للمحترفين، وبالفعل هناك العديد من الاتصالات حول كورونادو، لكن دائما ما أقول لهم إن إيغور يركز حاليا على تحقيق أهدافه مع الاتحاد، وبصراحة فإنه يفكر جديا في الاستمرار إلى أطول فترة ممكنة مع فريقه الحالي، وربما إنهاء مسيرته هناك، لأنه من نوعية اللاعبين الذين يفضلون الاستقرار وليس كثرة التنقالات بين الأندية.





وبشأن الجاذبية التي يتمتع بها الدوري السعودي، قالت: بلا شك أصبح الدوري هناك من الأقوى في المنطقة وقارة آسيا، وبات الجميع يرغب في أن يتواجد لاعبوه في المسابقة، لأنها تطورت كثيرا في ظل اعتماد الأندية على عدد كبير من اللاعبين، كما أن الأندية هناك تتمتع بجماهيرية كبيرة، إضافة إلى أن الأندية السعودية لديها قوة على مستوى القارة.