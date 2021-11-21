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أبها يعيد أهلي جدة لدوامة الخسائر.. والاتفاق يضرب الحزم

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تي فريدي أهلي جدة أبها
تي فريدي سجل الهدف الأول

أبها يعيد أهلي جدة لدوامة الخسائر.. والاتفاق يضرب الحزم

الرياض - فيصل الحربي

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استعاد أبها نغمة الانتصارات بعد فوزه أمام ضيفه أهلي جدة 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين ضمّد الاتفاق جراحه بعدما اكتسح مضيفه الحزم 3-صفر، في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة استعاد أبها نغمة الانتصارات بعد فوزه أمام ضيفه أهلي جدة 2-صفر.

وقدّم الأهلي أداءً جيداً في الشوط الأول وسجّل مدافعه البرازيلي دانكلير هدفاً عند الدقيقة 16 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ولم يشهد الشوط الأول خطورة من قبل كلا الفريقين باستثناء فرصة أبها عند الدقيقة 41 والتي سجلها مهاجمه الهولندي ميتشيل تي فريدي والذي ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

في الشوط الثاني فرض أبها سيطرته ووضحت رغبته باقتناص الفوز بعكس الأهلي الذي لم يظهر لاعبوه بمستواهم المعروف.

وانتظر أبها حتى الدقيقة 75 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق مهاجمه الهولندي ميتشيل تي فريدي الذي تابع تسديدة زميله التونسي سعد بقير ليحول الكرة في شباك الأهلي.

وعند الدقيقة 80 ازدادت صعوبة المباراة على الأهلي بعد طرد مدافعه البرازيلي دانكلير لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكثّف أبها هجومه ونجح مهاجمه التونسي سعد بقير بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 85 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز 11، وبقي الأهلي على رصيده السابق 15 نقطة ليبقى في المركز السابع.

وفي الرس ضمّد الاتفاق جراحه بعدما اكتسح مضيفه الحزم بثلاثية نظيفة.

وسجّل أهداف الاتفاق لاعبه السويدي روبن كوايسون عند الدقيقة 45+2، ومهاجمه المغربي وليد أزارو عند الدقيقة 84، ومدافعه السلوفاكي فيليب كيش عند الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز العاشر، وبقي الحزم على رصيده السابق 10 نقاط ليتراجع للمركز 14.

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