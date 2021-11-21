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الباطن يوقف انتفاضة التعاون بثلاثية

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الهدف الثالث

الباطن يوقف انتفاضة التعاون بثلاثية

الرياض - فيصل الحربي

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استعاد الباطن نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه التعاون 3-2، في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعبه في حفر الباطن، في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الباطن بالعودة لسكة الانتصارات التي فقدها في المرحلتين السابقتين بعد خسارته أمام الرائد وأهلي جدة.

في حين عاد التعاون إلى دوامة الخسائر التي ابتعد عنها في المراحل الثلاث الماضية بعد تحقيقه انتصارين على أبها والاتفاق وتعادل أمام الفيصلي.

وسجّل الباطن هدفين مبكرين عند الدقيقتين 12 و26 عن طريق لاعبيه زكريا سامي والهولندي محمد رايحي، ونجح التعاون بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء نفذها لاعبه المولدوفي هنريكي لوفانور.

وفي الشوط الثاني واصل الباطن أفضليته ونجح بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 60 والذي تكفل به البرازيلي اياغو سانتوس مدافع التعاون بالخطأ في مرماه.

وحاول التعاون العودة للمباراة إلا أنه اكتفى بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 66 عن طريق لاعبه فهد الرشيدي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز 13، وبفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز 14.

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