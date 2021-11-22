الهلال وبوهانغ.. مباراة فض الشراكة

يلتقي يوم الثلاثاء الهلال أمام نظيره بوهانغ الكوري لأول مرة في نهائي دوري أبطال آسيا، في مواجهةٍ مرتقبة يحتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في رابع مواجهة بين الفريقين عبر التاريخ.

وسبق للفريقين الكبيرين أن التقيا في 3 مناسبات سابقة جميعا كانت في بطولات أبطال الدوري، وكأس الكؤوس، وكأس السوبر.

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وكانت أولى مواجهاتهما المباشرة في نهائي كأس السوبر الآسيوي حيث خاض الهلال المواجهة بصفته بطلاً لكأس الكؤوس، في حين خاض بوهانغ اللقاء بصفته بطلاً لكأس آسيا أبطال الدوري.



وخاض الفريقان مواجهة الذهاب في الرياض وعلى نفس الملعب الذي سيحتضن النهائي ستاد الملك فهد الدولي وتفوق الهلال في اللقاء وانتصر بهدف نظيف سجله مهاجمه سامي الجابر.



وفي مباراة الإياب وضحت رغبة بوهانغ في العودة للمباراة من خلال الضغط المكثف ونجح بتسجيل هدف مبكر وتحديداً بعد مرور 12 دقيقة، لينجح الهلال بخبرته في حسم اللقاء بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 52 عن طريق الجابر مجدداً ليفوز الهلال باللقب.

وآخر مواجهاتهما كانت في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس آسيا أبطال الدوري وحينها انتصر بوهانغ بهدف نظيف وتأهل للمباراة النهائية، ونجح بالتتويج باللقب بفوزه بركلات الترجيح على داليان الصيني.





وانتظر الهلال حتى عام 2019 حينما ظفر بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على أوراوا الياباني 3-0 بمجموع المباراتين بعدما خسر أمامه في نسخة 2017، كما خسر أمام ويسترن سيدني واندررز في نسخة 2014، بينما نجح بوهانغ بالتتويج بلقب المسابقة مرة واحدة في عام 2009 حينما انتصر على اتحاد جدة في النهائي 2-1.