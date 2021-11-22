بالأرقام.. الهلال يتفوق على الأندية الكورية

يحتفظ الهلال بسجل مميز أمام الأندية الكورية والذي سيواجههم للمرة 11 في المسابقات القارية، حينما يلتقي نظيره بوهانغ ستليرز في نهائي دوري أبطال آسيا.

والتقى الهلال أمام الأندية الكورية 10 مرات سابقة في البطولات الآسيوية بكافة مسمياتها حيث انتصر في 5 مباريات وخسر 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

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وواجه الهلال الأندية الكورية لأول مرة عام 1991 في بطولة آسيا أبطال الدوري حينما التقى بيونغ يانغ وانتصر بهدفين نظيفين سجلها لاعبيه سعد مبارك ومشاري العويران.

وواصل الهلال تفوقه على الأندية الكورية حينما واجه بوهانغ ستيلرز في نهائي كأس السوبر عام 1997 وفاز ذهاباً بهدف مهاجمه سامي الجابر، وتعادلا إياباً 1-1 ليتوج باللقب.

وفي عام 1998 تلقى الهلال خسارته الأولى أمام الأندية الكورية حينما خرج على يد بوهانغ ستيلرز من الدور نصف النهائي بنتيجة 1-صفر. وبعدها بعام عاد الهلال لسكة الانتصارات بعد تغلبه على سوون سامسونغ في الدور نصف النهائي لبطولة آسيا أبطال الدوري بهدف مهاجمه البرازيلي سيرجيو ريكاردو.

وفي 2002 توج الهلال بلقب كأس الكؤوس الآسيوي بعد فوزه في المباراة النهائية أمام جيونبوك 2-1 سجلها حسين العلي والبرازيلي مانويل ادميلسون. وفي نفس العام التقى الهلال أمام سوون سامسونغفي نهائي كأس السوبر وخسر ذهاباً بهدف نظيف، لينتصر إياباً بذات النتيجة ويفقد اللقب بخسارته بركلات الترجيح.

آخر لقاءات الهلاليين أمام الأندية الكورية كانت في نسخة 2012 حينما التقى أمام أولسان في الدور ربع النهائي وخسر ذهاباً بهدف نظيف، وخسر لقاء الإياب بنتيجة 4-صفر.