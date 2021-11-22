بوهانغ.. نادِ "حديدي" أسسه رئيس وزراء وبطل قومي

أنشأت مجموعة حديد وصلب في كوريا الجنوبية نادي كرة قدم يدعى بوهانغ، يقع في مدينة تحمل ذات الاسم، أملاً في إنعاش تجارتها ليصبح لاحقا من الأبرز في البلاد وعلى مستوى قارة آسيا.



ويلعب نادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويأمل التتويج بها للمرة الثانية بعد فوزه بنسخة 2006.

ويقع نادي بوهانغ تحت مجموعة "بوسكو" العملاقة لصناعة الحديد والصلب التي كان يرأسها بارك تاي-جون البطل القومي ورئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق لفترة 4 أشهر في عام 2000.

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ولعب تاي-جون دورا رئيسيا في نجاح نادي بوهانغ، فبعد تأسيسه أصبح أول من أسس ملعبا خاصا بكرة القدم فقط وأول نظام فئات عمرية في النادي بالإضافة إلى مقر للاعبين.

وعندما أسست شركة بوسكو نادي بوهانغ في عام 1973 أصبح واحدا من أقدم نادٍ في الموسم الحالي لدوري المحترفين الكوري الجنوبي والثالث بعد دايجون كورايل "1943" وجيونغجو "1945".

ويملك بوهانغ الأسبقية بين أندية كوريا الجنوبية، إذ يعد ملعبه الذي أنشئ في 1990 أول ملعب في البلاد يكون مخصصا لكرة القدم فقط وحينها وسمي بـ "بوهانغ ستيل يارد" وبقي عليه حتى اليوم.

ومر نادي بوهانغ بعدة أسماء منذ تأسيسه، بالإضافة إلى تغيير شعاراته وألوانه وتمائمه خلال 48 عاما ودائما كان حرف الـ S الخاص بكلمة ستيلرز والتي تعني "الحدادون" نسبة إلى المجموعة المالكة للنادي حتى اليوم، ثابتاً في شعارات النادي، ففي البداية كان ذهبيا وسط لون أسود قبل أن يغير النادي اسمه إلى "بوسكو دولفينز" وتغير شعاره مجددا.











وفي فبراير 1985 أصبح اسم الفريق "بوهانغ ستيل أتوم" وساتدم حينها شعارا جديدا يحمل شخصية كرتونية شهيرة كما هو ليجبَروا على تغييره لاحقا بسبب حقوق النشر ويصمموا شعارا جديدا يضم شخصية جديدة تحمل حرف الـ V على رأسه والتي تعني "فيكتوري" أي النصر بالإنجليزية قبل أن يتغير الشعار في مناسبتين متتاليتين، إذ شملت ألوان الشعار التالي اللوان الرمادية والزرقاء قبل الاستقرار على الأحمر والأسود وهو لون الفريق الحالي.

وغير نادي بوهانغ ألوانه أكثر من فترة فقد سبق له ارتداء اللون البرتقالي قبل استخدام الأحمر والأسود في وقت سابق وتغييره إلى الذهبي وبعده الأزرق والعودة إلى الطقم الحالي.

وعرف نادي مدينة بوهانغ عدة تمائم خاصة بالفريق، فقد سبق له أن اعتمد تميمة الدولفين ليغيرها لاحقا إلى "أيرون مان أتوم" ومنه إلى "أيرون ستون" الشخصية قبل الاستقرار على "سودوري" و"سوسوني" في 2017 و2018.



وانتظر نادي بوهانغ 32 عاماً منذ تأسيسه ليتولى تدريبه مدرب أجنبي، إذ وصل البرازيلي سيرجيو فارياس إلى النادي عام 2005 وبقي معه 5 أعوام، محققاً معه بطولة الدوري الكوري وكأس الاتحاد الكوري لكرة القدم بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آساي 2009.