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بوهانغ أمام الأندية السعودية.. خسر السوبر وكسب دوري الأبطال

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اتحاد جدة بوهانغ
بوهانغ فاز على اتحاد جدة في نهائي نسخة 2009

بوهانغ أمام الأندية السعودية.. خسر السوبر وكسب دوري الأبطال

الرياض - فيصل الحربي

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خسر بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بطولتي سوبر آسيوي أمام ناديين سعوديين، فيما جاء لقبه الوحيد في دوري أبطال آسيا على حساب اتحاد جدة، قبل أن يلاقي مواطنه الهلال يوم الثلاثاء في نهائي النسخة الحالية.

وخاض بوهانغ 7 مواجهات أمام 3 أندية سعودية في جميع المسابقات الآسيوية حيث انتصر في مباراتين وخسر مباراة وتعادل في 3 مواجهات.

وتتفوق الأندية السعودية على بوهانغ من حيث حسم الألقاب في المواجهات النهائية بواقع لقبين للهلال والنصر على حساب بوهانغ ولقب وحيد للفريق الكوري حققه بفوزه على اتحاد جدة في نهائي 2009.

والتقى بوهانغ لأول مرة أمام الأندية السعودية عام 1997 حينما واجه الهلال على كأس السوبر والذي حسمه أزرق العاصمة السعودي بفوزه ذهاباً بهدف نظيف، وتعادلهما إياباً 1-1.

وفي عام 1998 عاد بوهانغ مرة أخرى والتقى الهلال في الدور نصف النهائي لينجح بالثأر منه وينتصر بهدف نظيف، ليتأهل للمباراة النهائية ويحصد اللقب ليطير إلى مواجهة النصر السعودي في نهائي كأس السوبر والذي حسمه الأخير بعد تعادلهما في الرياض سلبياً، وتعادلهما 1-1 إياباً في كوريا ليظفر باللقب بأفضلية التسجيل خارج أرضه.

وآخر مواجهة لبوهانغ أمام الأندية السعودية كانت في نهائي دوري أبطال آسيا 2009 حينما قابل اتحاد جدة ونجح بالتتويج بلقبه الثالث في تاريخه بفوزه 2-1.

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