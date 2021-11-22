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بوهانغ.. أول كوري يواجه الهلال في نهائيات دوري الأبطال

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بوهانغ
الهلال سيلاقي بوهانغ يوم الثلاثاء

بوهانغ.. أول كوري يواجه الهلال في نهائيات دوري الأبطال

العربية.نت

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لم يسبق للهلال أن خاض مباراة نهائية أمام فريق كوري جنوبي في بطولة دوري أبطال آسيا أو حتى في بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري، فيما سيطر الكوريون على النهائيات التي جمعتهم بنظرائهم السعوديين.

ويلتقي الهلال السعودي مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الأول مع فريق كوري جنوبي في 7 نهائيات خاضها في البطولة بمختلف مسمياتها.

وخسر الهلال نسخة 1986 لمصلحة فوروكاوا الياباني، وبعدها بعام يوميوري "طوكيو فيردي حالياً"واستقلال طهران عام 1991، وجوبيليو إيواتا في العام 2000 بالإضافة إلى ويسترن سيدني واندررز عام 2014 وأوراوا ريد دايموندز الياباني عامي 2017 و2019.

وسبق أن التقت الأندية السعودية نظيرتها الكورية 5 مرات، أولها كانت مواجهة أهلي جدة أمام دايو رويالز الكوري الجنوبي في نسخة 1985-1986 وانتهت بفوز الأخير 3-1، وبعد 10 أعوام، خسر النصر مستضيف البطولة المباراة النهائية بالهدف الذهبي أمام سيونغنام.

وفاز سيونغنام على اتحاد جدة في ذهاب نهائي نسخة 2004 3-1، إلا أن الفريق السعودي حقق معجزة تاريخية بالفوز في كوريا الجنوبية 5-0.

وخسر اتحاد جدة أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي نسخة 2009 2-1، وتوج أولسان بنسخة 2012 عقب الفوز على أهلي جدة 3-0.

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