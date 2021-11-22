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‫نهائي دوري أبطال آسيا.. الهلال أمام مهمة بوهانغ الصعبة

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ماريغا مادو الهلال النصر
الهلال أقصى غريمه التقليدي النصر في نصف النهائي

‫نهائي دوري أبطال آسيا.. الهلال أمام مهمة بوهانغ الصعبة

الرياض - فيصل الحربي

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تتجه الأنظار يوم الثلاثاء صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي سيحتضن قمة نارية تجمع الهلال أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا لنسخة 2021.

ويتطلع الهلال لاستعادة لقبه الذي حققه في نسخة 2019 بعدما توج على حساب أوراوا الياباني، في حين أنه استبعد من النسخة السابقة على الرغم من تأهله للدور ثمن النهائي ولكن بسبب عدم اكتمال نصاب لاعبيه في آخر مواجهة في دوري المجموعات بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.

وعانى الهلال كثيراً في هذه النسخة خاصة في دور المجموعات الذي تجاوزه بصعوبة حيث تأهل للدور ثمن النهائي كأحد أفضل 3 ثوانٍ في المجموعات.

ويدخل الهلال المباراة بصفوف مكتملة بعد عودة لاعبيه المصابين المدافع الكوري جانغ هيون وياسر الشهراني والمهاجم المالي موسى ماريغا، والذي تأكدت مشاركتهما في المباراة ليمنحا مدربهما البرتغالي ليوناردو غارديم مزيداً من الخيارات في حين سيفقد مدافعه علي البليهي الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

وقدّم الهلال عرضاً مميزاً في الأدوار النهائية حيث واجه استقلال طهران الإيراني في الدور ثمن النهائي وانتصر بهدفين نظيفين، وأقصى بيرسبوليس الإيراني بفوزه بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي، وفي الدور نصف النهائي فاز الهلال على غريمه التقليدي النصر 2-1 ليبلغ النهائي القاري.

وعلى مستوى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قدّم الهلال مسيرةً جيّدة بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم إذ لم يخسر في 9 مباريات خاضها انتصر في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات ويحتل المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن المتصدر ضمك مع تبقي 3 مباريات مؤجلة.

وفي المقابل ستكون مهمة بوهانغ ستيلرز صعبة للغاية إذ يأمل الفريق في تعويض إخفاقه بالدوري المحلي بتحقيق دوري أبطال آسيا بعد غياب استمر لمدة 13 عاماً عن آخر لقب توج به في موسم 2009.

وقدّم الفريق أداءً مميزاً في دوري أبطال آسيا، حيث تأهل من دور المجموعات كأحد أفضل 3 ثوانٍ ونجح في تجاوز سيريزو أوساكا الياباني في الدور ثمن النهائي بفوزه بهدف نظيف، وفي الدور ربع النهائي اكتسح ناغويا غرامبوس الياباني بثلاثية نظيفة، في حين واجه مواطنه أولسان في الدور نصف النهائي وأقصاه بركلات الترجيح ليبلغ النهائي.

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