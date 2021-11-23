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الهلال يحكم آسيا على طريقة رونالدو ورفاقه في "يورو 2016"

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ماريغا
ماريغا محتفلاً بعد تسجيل الهدف الثاني

الهلال يحكم آسيا على طريقة رونالدو ورفاقه في "يورو 2016"

العربية.نت

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أعاد فوز الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا 2021 إلى الأذهان ذكرى فوز البرتغال ببطولة أوروبا 2016، بعدما تأهلا إلى الأدوار الإقصائية بطريقة مشابهة قبل الفوز باللقب.

وفاز الهلال على بوهانغ الكوري الجنوبي 2-0 في دوري أبطال آسيا ليفوز بالمسابقة للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2019.

وتأهل الهلال إلى الدور الإقصائي في النسخة الحالية عقب حلوله ضمن أفضل الثواني في دور المجموعات، إثر تعادل أهلي جدة والدحيل القطري في آخر مباريات ذلك الدور.

وجمع الهلال 10 نقاط في دور المجموعات وكان قريباً من الخروج من الدور الأول، إلا أن تعادل الأهلي والدحيل وحصولهما على 9 نقاط، ساهم بتأهل الهلال كثالث أفضل ثاني إلى جانب تراكتور الإيراني والوحدة الإماراتي من منطقة الغرب.

وفي الدور الثاني، تخطى الهلال استقلال طهران بهدفين دون رد في ثمن النهائي، وألحق به غريمه التقليدي بيرسبوليس في ربع النهائي بثلاثية بيضاء قبل أن يتخطى جاره النصر في نصف النهائي بنتيجة 2-1، وأخيراً الفوز على بوهانغ في المباراة النهائية.

وفازت البرتغال ببطولة أوروبا 2016 بعدما حلت ضمن أفضل الثواني بفارق هدفين عن تركيا وألبانيا، بعدما تعادلت 3 مرات في دور المجموعات.

وفي الدور الثاني تجاوزت البرتغال نظيرتها كرواتيا في الأوقات الإضافية، وفي ربع النهائي تخطت بولندا بركلات الترجيح، قبل أن تقصي ويلز بهدفين دون رد في نصف النهائي، وأخيراً يسجل لها إيدير هدفاً تاريخياً في شباك فرنسا البلد المستضيف لتفوز بالبطولة.

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