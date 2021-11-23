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جارديم.. أول برتغالي يفوز بدوري أبطال آسيا

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جارديم الهلال
جارديم تولى تدريب الهلال في صيف العام الجاري

جارديم.. أول برتغالي يفوز بدوري أبطال آسيا

العربية.نت

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أصبح ليوناردو جارديم أول برتغالي يفوز ببطولة دوري أبطال آسيا عبر التاريخ عقب قيادته الهلال السعودي إلى تجاوز بوهانغ الكوري الجنوبي في المباراة النهائية والفوز باللقب للمرة الثانية يوم الثلاثاء.

وفاز الهلال بأولى بطولاته في المسابقة عام 2019 تحت قيادة الروماني رازفان لوتشيسكو، فيما لم يستطع البرتغاليون الفوز بالبطولة الأهم على مستوى القارة الصفراء.

وتولى جارديم تدريب الهلال في الصيف الماضي، واستهل مهمته في دوري أبطال آسيا بالفوز على استقلال طهران بهدفين دون رد في ثمن النهائي، وأتبعه ببيرسبوليس الإيراني في ربع النهائي بعد تغلبه عليه بثلاثة أهداف دون رد، وفي نصف النهائي هزم النصر السعودي الذي كان يدربه مواطنه بيدرو إيمانويل بهدفين مقابل هدف، وأنهى مسيرته الناجحة في البطولة بهزيمة بوهانغ الكوري الجنوبي 2-0 في المباراة النهائية.

وانضم جارديم إلى 5 مدربين برتغاليين فازوا ببطولات قارية وهم أرثر جورج الحائز على بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 1986-1987 مع مواطنه بورتو، وجوزيه مورينيو الفائز بنسخة 2003-2004 مع بورتو كذلك وإنتر ميلان في نسخة 2009-2010.

وفاز مانويل جوزيه بأربع نسخ لبطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي المصري، أما جورجي جيسوس فحقق بطولة كوبا ليبرتادوريس مع فلامنغو البرازيلي عام 2019، وفي العام الماضي قاد أبيل فيريرا بالميراس إلى الفوز بالبطولة.

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