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سالم الدوسري أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا

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سالم الدوسري
سالم الدوسري خلال النهائي

سالم الدوسري أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا

العربية.نت

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حصل السعودي سالم الدوسري، نجم الهلال، على جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2021، عقب فوز فريقه باللقب القاري على حساب بوهانغ الكوري الجنوبي.

وتوج الهلال السعودي، يوم الثلاثاء، بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على بوهانغ بثنائية دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.

ومنح الاتحاد الآسيوي للعبة، سالم الدوسري "30 عاما" جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، عقب المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق في البطولة.

وأحرز الدوسري 3 أهداف وصنع هدفاً خلال المباريات الست التي خاضها مع الفريق، كما لم يحصل اللاعب على أي بطاقة ملونة خلال مسيرته في البطولة بالنسخة الحالية.

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