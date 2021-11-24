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النصر يلغي عقد هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله

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حمدالله النصر كنو
حمدالله لعب 107 مباريات مع النصر

النصر يلغي عقد هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله

العربية.نت

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أنهت إدارة نادي النصر في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء عقد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لسبب وصفته بالقانوني المشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقالت إدارة النادي في خبر رسمي أن النصر يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وانتقل حمدالله إلى النصر كلاعب حر في صيف 2018، وأصبح هدافاً تاريخياً للدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 هدفاً، كما ساهم بالفوز ببطولة الدوري ذلك الموسم وبطولة كأس السوبر السعودي "مرتين".

ولعب حمدالله مع النصر 107 مباريات في كافة البطولات سجل خلالها 112 هدفاً وصنع 24.

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