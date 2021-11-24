حمدالله.. قصة جديدة تنتهي بطريقة حزينة

انتهت قصة جديدة في مسيرة الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل مؤسف بعدما أنهى نادي النصر السعودي يوم الثلاثاء عقده لأسباب وصفها بالمشروعة.

وأنهى النصر بشكل مفاجئ عقد الهداف المغربي الذي سجل له أكثر من 100 هدف، وأشار في خبر رسمي إلى أنه يحتفظ بكافة حقوقه جراء القرار.

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وكان بعض المراقبين يتوقعون أن ينفصل النصر وحمدالله بعد ازدياد عدد المشاكل بين الطرفين منذ ما يزيد عن عام، وهو ما حدث ليغلق حمدالله صفحة جديدة في مسيرته بمشكلة.



وتأخر حمدالله عن الانضمام إلى معسكر النصر في البرتغال صيف 2019 بعد شهرين من فوز الفريق ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن تمدد إدارة صفوان السويكت عقده حينها وتحسن من راتبه، في أول مواجهة بين حمدالله والنادي الواقع في غرب العاصمة السعودية، وبعدها بنحو 8 أشهر تخلف عن العودة إلى تدريبات الفريق قبل مواجهة الفيصلي في الدوري، ما دعا المدرب روي فيتوريا إلى استبعاده عن المباراة، وفرضت عليه إدارة النادي عقوبة مالية.

وازدادت مشاكل عبدالرزاق حمدالله في الموسم الماضي بشكل واضح، قد يكون أبرزها اشتباكه مع زميله سلطان الغنام في مباراة النصر والرائد أمام عدسات المصورين.



وعاد حمدالله في أغسطس الماضي ليغيب عن مباراة الفيصلي والنصر مجدداً، لأسباب لم تتضح حينها، قبل أن يظهر اللاعب عبر حسابه الرسمي في "تويتر" ليقول إن الغياب جاء بقرار فني من المدرب البرازيلي مانو مينيزيس.

وخلال تجارب حمدالله التي أعقبت احترافه في النرويج والصين، كان المهاجم المغربي يخرج بشكل مثير للجدل، إذ اتهم صبري لموشي مدرب الجيش القطري بأنه همشه في عام 2016 ما حرمه تمثيل منتخب المغرب حينها، ولم يكلف نفسه عناء التواصل معه خلال فترة إصابته، وهو ما نفاه المدرب الفرنسي.

وعقب رحيله إلى الريان القطري، وتحديداً في مايو 2018، غضب حمدالله من خروجه من ملعب المباراة بقرار فني من المدرب، لينتشر مقطع مصور شهير يظهر المهاجم المغربي وهو يغادر ملعب المباراة قبل نهايتها بعشر دقائق بحثاً عن سيارة أجرة تقله إلى منزله.



وعلى الصعيد الدولي، ضمه الفرنسي هيرفي رينارد إلى قائمة المنتخب المغربي التي كانت تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019، لكن اللاعب خرج من المعسكر، وعقب ذلك بفترة ليست طويلة أعلن اعتزاله الدولي عبر منشور على صفحته الشخصية في "إنستغرام"