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الأهلي أمام مهمة معادلة رقم النصر

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عبدالفتاح عسيري النصر الأهلي
مباراة سابقة بين النصر والأهلي

الأهلي أمام مهمة معادلة رقم النصر

الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع النصر للعودة لسكة الانتصارات على حساب مضيفه الأهلي، حينما يلاقيه يوم الجمعة على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ويأمل النصر في أن تكون عودته للانتصارات على حساب الأهلي والتي ستمنحه دفعة معنوية قوية بعد غيابه عن الانتصارات في المراحل الأربع الماضية.

ويتفوق النصر على الأهلي في مواجهاتهما المباشرة التي أقيمت منذ بداية دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث تقابلا 26 مباراة وحقق النصر الفوز بـ9 مباريات وتعادلا في مثلها وفاز الأهلي 8 مباريات.

ويمر الفريقان بمشاكل فنية هذا الموسم حيث إن الأهلي بدأ الموسم ببداية قوية ومن ثم عاد وحقق نتائج مميزة في 4 مراحل "3 انتصارات وتعادل"، وفي المرحلة الأخيرة خسر من أبها.

في حين أن النصر مر بمشاكل كبيرة على جميع الصعد، حيث إن مدربه البرازيلي مارسيلو يقود الفريق مؤقتاً بعد إقالة البرتغالي بيدرو مانويل للمرة الثانية، حيث سبق أن قاد الفريق مؤقتاً بعد إقالة مواطنه مانو مينيز وحقق بقيادته آخر فوز للفريق والذي كان على حساب أبها 3-1.

وعلى مستوى مواجهاتهما في الدور الأول، دائماً ما تميل الكفة لصالح الأهلي بعكس الدور الثاني حيث خاضا 13 لقاء انتصر الأهلي 6 مرات وخسر 3 مباريات وتعادلا في 4 مباريات.

ويملك الأهلي الأفضلية في سلسلة عدم الخسارة بواقع 6 مباريات متتالية ابتداءً من شهر أبريل 2011 حتى شهر أغسطس 2013.

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