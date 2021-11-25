الأهلي والنصر.. لمن يبتسم "نوفمبر"؟

يحمل شهر نوفمبر ذكريات جيّدة للأهلاويين في مواجهاتهم أمام النصر، حيث إن أغلب انتصاراتهم أمام أصفر العاصمة في الشهر قبل الأخير من السنة الميلادية، قبل مواجهتهم يوم الجمعة، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الأهلي أكثر انتصاراته على النصر في شهر نوفمبر حيث سبق أن التقيا في 12 مباراة بجميع المسابقات، فاز في 6 مباريات وخسر 3 مباريات وتعادلا في 3 مباريات.

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والتقى الفريقان لأول مرة في شهر نوفمبر في مسابقة كأس الاتحاد السعودي وانتصر النصر في مباراتي الذهاب والإياب التي أقيمت بنفس الشهر بنتيجة 1-صفر.

وفي نوفمبر عام 1984 التقى الفريقان لحساب مسابقة الدوري السعودي في جدة وانتصر الأهلي بهدف نظيف، في حين تعادل الفريقان لأول مرة في شهر نوفمبر من دوري عام 85 في الرياض. وفي نوفمبر 1990 حقق النصر انتصاره الوحيد على الأهلي في ذات الشهر في مسابقة الدوري السعودي حينما انتصر بثنائية نظيفة في الرياض، ليتعادلا 1-1 في نوفمبر من عام 1999 لحساب مسابقة الدوري السعودي.

وفي الألفية الجديدة التقى الفريقان في نوفمبر عام 2001 لحساب مسابقة الدوري السعودي وانتصر الأهلي 2-1، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، الذي شهد فوزاً جديداً للأهلي على حساب النصر في شهر نوفمبر من عام 2002 حينما انتصر 3-2.

وفي نوفمبر عام 2003 حقق الأهلي الفوز على النصر في الرياض بثنائية نظيفة لحساب مسابقة الدوري السعودي.

وفي نوفمبر 2008 التقى الفريقان في ذهاب نهائي دوري أبطال الخليج على ملعب الأمير عبدالله الفيصل وفاز الأهلي بهدف نظيف، ليتعادلا للمرة الأخيرة في شهر نوفمبر في مواجهتهما التي أقيمت بعام 2009 بنتيجة 3-3 في جدة.

آخر مواجهات الفريقين في شهر نوفمبر كانت بعام 2018 حينما التقيا في العاصمة الرياض لحساب مسابقة الدوري وحينها انتصر الأهلي بثنائية نظيفة.