الأهلي يستضيف النصر في لقاء الجريحين

تتجه الأنظار يوم الجمعة صوب ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة والذي سيحتضن لقاء مثيرا بين الجريحين الأهلي وضيفه النصر، في قمة مواجهات المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان اللقاء بحثاً عن تعويض إخفاقهما هذا الموسم بعد النتائج السلبية التي تعرضا لها والتي أبعدتهما عن فرق الصدارة.

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الأهلي الذي عاد مرة أخرى لدوامة الخسائر يطمح إلى استعادة نغمة الانتصارات والتقدم نحو منافسة فرق الصدارة على الأقل في المرحلتين الأخيرة من الدور الأول.

ونجح الأهلي في إيقاف سوء النتائج الذي لازمه في المراحل السبع الأولى حيث بدأ بالتعافي من المرحلة الثامنة حينما اكتسح الاتفاق برباعية نظيفة ليتبعه بفوز مستحق على الطائي 2-1، وتعادل مع الهلال 1-1، وانتصر الباطن بهدف نظيف.

وفي المرحلة الماضية كان الأهلي مطالباً بتحقيق الفوز إذا ما أراد تضييق الخناق على فرق الصدارة إلا أنه عاد لدوامة الخسائر بعد أن تلقت شباكه هدفين من أبها، ليتراجع للمركز السابع برصيد 15 نقطة.

وتعرض الألباني بينسيك هاسي مدرب الأهلي الى ضربتين موجعتين تتمثل بغياب لاعبين عن الكلاسيكو هما الكرواتي فيليب براداريتش بسبب تراكم البطاقات والمدافع البرازيلي دانكلير بسبب طرده في مواجهة أبها الماضية.

في حين لا تزال مشاركة المهاجم السوري عمر السومة محل شك بعد الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة أبها الماضية.

وفي المقابل يدخل النصر المباراة وهو مدجج بالمشاكل على كل الصعد، حيث إن الفريق عانى من عدم الاستقرار الفني بالاضافة إلى المشاكل الإدارية.

ويأمل النصراويون أن تكون عودتهم للانتصارات من البوابة الكبيرة من خلال لقاء الكلاسيكو بعد النتائج السلبية للفريق في المراحل الأربع الماضية.

وأمضى النصر أكثر من 50 يوماً منذ آخر انتصار حققه في الدوري والذي كان على حساب مضيفه أبها 3-1 في المرحلة السابعة.

ولم يعرف النصر طعم الفوز منذ خروجه الآسيوي على يد غريمه التقليدي الهلال في الدور نصف النهائي للمسابقة، حيث خسر مباراتين أمام الاتفاق والشباب وتعادل أمام الفيحاء والرائد.

ويتطلع البرازيلي مارسيلو المدرب المؤقت للنصر أن يعود فريقه لسكة الانتصارات على حساب الأهلي وإبقاء حظوظه قوية في المنافسة على الصدارة خاصة أن لديه مواجهتين مؤجلتين أمام الطائي والهلال سيلعبهما في شهر ديسمبر المقبل.

ولم تتوقف مشاكل النصر عند هذا الحد بل أيضاً سيغيب عن المواجهة المغربي عبدالرزاق حمدالله الهداف التاريخي للفريق في دوري المحترفين بسبب إنهاء عقده.

وقررت إدارة النصر منتصف ليل الثلاثاء إنهاء العلاقة التعاقدية مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع بحسب بيانها الرسمي.

ولم يتمكن البرازيلي مارسيلو مدرب النصر من الاعتماد على الثنائي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف وعبدالفتاح عسيري بسبب الإصابة.

وسيعتمد مدرب النصر على مهاجمه الكاميروني فينسيت أبوبكر وبجواره البرازيلي تاليسكا ليقودا هجوم الفريق بعد إنهاء عقد حمدالله.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 14 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ضمك المتصدر مع تبقي له مواجهتان مؤجلتان.