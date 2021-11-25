الفتح يتعادل مع ضمك في مباراة الأهداف العشرة

فرض ضمك تعادلاً مثيراً أمام مضيفه الفتح بنتيجة 5-5، في مباراة ماراثونية احتضنها ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في افتتاح المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة منذ بدايتها حيث نجح الفتح بتسجيل هدف السبق بعد مرور 3 دقائق عن طريق لاعبه البيروفي كريستيان كويفا الدي تلقى تمريرة من زميله نواف البوشل وواجه المرمى ووضع الكرة في الشباك.

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ورد ضمك سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 11 حينما تمكن مهاجمه الجزائري هلال سوداني من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وواصل ضمك هجومه ونجح مهاجمه الجزائري هلال سوداني بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 16 بعدما استغل تسديدة زميله الأرجنتيني زيلايا العائدة من الحارس ليضع الكرة في الشباك.

ورد الفتح سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 19 حينما تمكن مهاجمه علي الزقعان من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الجزائري سفيان بن دبكة ليضع الكرة في الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كثّف ضمك هجومه ونجح لاعبه البرازيلي فيليبي أوغوستو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 45+4 حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الفتح.

وفي الشوط الثاني واصل ضمك أفضليته وتمكن لاعبه الكرواتي ميغو كاكتاش من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 63 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالاله البريه ليضع الكرة في الشباك.

وفي الدقائق العشرين الأخيرة فرض الفتح سيطرته وسجّل لاعبه الكرواتي ايفان سنتيني الهدف الثالث عند الدقيقة 70 بعد متابعته لتسديدة زميله المغربي مراد باتنة العائدة من الحارس ليحولها برأسه في الشباك.

وواصل الفتح هجومه ونجح لاعبه البيروفي كويفا بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 75 عن طريق ركلة جزاء.

ولم يتوقف هجوم الفتح وتمكن مهاجمه فراس البريكان بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 76 بعدما أكمل عرضية زميله المغربي مراد باتنه بقدمه في شباك ضمك.

ورد ضمك سريعاً وتحديداً بعد مرور 3 دقائق من هدف الفتح، حيث تمكن مهاجمه الأرجنتيني زيلايا بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله الجزائري هلال سوداني لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 25 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وارتفع رصيد الفتح إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز العاشر مؤقتاً.