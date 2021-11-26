اتحاد جدة يسعى لاستعادة الصدارة أمام الطائي

يسعى اتحاد جدة لاستعادة الصدارة حينما يستضيف الطائي على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في حين يتطلع الاتفاق لمواصلة صحوته حينما يواجه ضيفه الفيصلي، ويأمل الحزم لإيقاف مسلسل الخسائر حينما يحل ضيفاً على الباطن، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وستكون الفرصة سانحة للاتحاد للعودة للصدارة التي فقدها في المرحلة السابقة بعد فوز ضمك على الفيحاء، في حين أن مباراته أمام الهلال تأجلت.

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وتعثر المتصدر ضمك بعد تعادله المثير أمام مضيفه الفتح 5-5 يوم الخميس في افتتاح مباريات المرحلة 13.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر ووصيفه ضمك مع تبقي له مباراة مؤجلة أمام الهلال.

وفي المقابل يبحث الطائي عن مواصلة انطلاقته والابتعاد عن مناطق الخطر التي تهدده منذ بداية الموسم.

ونجح الطائي بالعودة لسكة الانتصارات بعد فوزه الصعب في المرحلة السابقة أمام ضيفه الفتح بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ليبقى في المركز الأخير.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يتطلع الاتفاق لمواصلة صحوته حينما يخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه الفيصلي.

ونجح الاتفاق بإيقاف مسلسل الخسائر الذي تعرض له في مرحلتين متتاليتين، حينما انتصر بثلاثية نظيفة على الحزم في المرحلة السابقة.

وعانى الاتفاق هذا الموسم من سوء النتائج حيث يحتل الفريق المركز 11 برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الطائي متذيل الترتيب.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن مواصلة حصد النقاط والابتعاد عن الخسارة التي لم يتعرض لها في المراحل السبع الماضية.

وعلى الرغم من أن الفيصلي لم يعرف طعم الخسارة في المراحل السبع الماضية إلا أنه أهدر الكثير من النقاط بسبب التعادل حيث تعادل في 5 مباريات ليحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

وفي حفر الباطن يأمل الحزم في إيقاف مسلسل الخسائر حينما يحل ضيفاً على الباطن المنتشي بفوزه الأخير.

ويعيش الحزم مرحلة صعبة للغاية بسبب سوء النتائج الذي تعرض له هذا الموسم خاصة في المراحل الأربع الأخيرة.

وقررت إدارة الحزم إقالة البرتغالي هيلدر كريستافو مدرب الفريق بعد الخسارة أمام الاتفاق في المرحلة الماضية.

وتلقى الحزم 4 خسائر متتالية في آخر مبارياته أمام ضمك والاتحاد والاتفاق ولم يسجل الفريق أي هدف في آخر 5 مباريات له ليحتل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

وفي المقابل يطمح الباطن إلى استغلال ظروف ضيفه الفنية وتحقيق فوزه الثاني على التوالي والذي سيبعده عن مناطق الخطر بشكل مؤقت.

وحقق الباطن 3 نقاطٍ ثمينة بعد فوزه الصعب أمام التعاون 3-2 في المرحلة السابقة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز 12.