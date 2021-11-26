اتحاد جدة يمدد عقد رومارينيو

أعلن نادي اتحاد جدة، يوم الجمعة، عن تمديد عقد مهاجمه البرازيلي رومارينيو إلى 2024.

ونشر نادي الاتحاد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رومارينيو اتحاديا حتى 2024.

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وأصبح البرازيلي روماريو ريكاردو سيلفا "رومارينيو" الهداف التاريخي بين محترفي ناد اتحاد جدة في مسابقة الدوري السعودي.

وتعاقد الاتحاد مع رومارينيو مطلع موسم 2018-2019 قادما من نادي الجزيرة الإماراتي، واستطاع إنهاء ذلك الموسم مسجلا 7 أهداف، فيما أحرز في اللاحق 15 هدفا و16 في الموسم الماضي و7 في المسابقة الحالية.