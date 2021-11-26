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الفتح وضمك.. أعلى مجموع أهداف في تاريخ "المحترفين"

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شاشة مباراة الفريقين

الفتح وضمك.. أعلى مجموع أهداف في تاريخ "المحترفين"

دبي - أحمد المصعبي

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عرف الدوري السعودي عدة مباريات شهدت مجموع أهداف كبيرا خلال الأعوام الأخيرة قبل أن يشهد لقاء الفتح وضمك المجموع الأكبر في تاريخ دوري المحترفين.

وتعادل الفتح على ملعبه مع ضمك 5 – 5 في الجولة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، و10 أهداف هو أكبر مجموع في مباراة واحدة منذ موسم 2008-2009.

وشهدت 6 مباريات في المواسم الماضية مباريات وصل مجموع أهدافها إلى 9، مثل فوز الرائد على الوحدة 6 – 3 في موسم 2008 – 2009 والاتحاد على الوطني في الموسم نفسه بنتيجة 7 – 2 فيما سجل الوحدة 8 أهداف في مرمى الحزم الذي رد بهدف وحيد بموسم 2010 – 2011، وانتهى لقاء الهلال مع القادسية بتسعة أهداف عندما فاز أزرق العاصمة 5 – 4 على خصمه ضمن موسم 2011 – 2012، كما هزم الأهلي نادي الفيصلي بنتيجة 3 – 6 في 2016 – 2017 قبل الفوز على الرائد 5 – 4 قبل 3 مواسم.

فيما تكرر مجموع الأهداف الثمانية في المواسم الماضية خلال 16 مباراة كان لنادي الاتحاد النصيب الأكبر منها عندما هزم القادسية 7 – 1 في 2009 – 2010 والتعاون 5 – 3 في 2011 – 2012 والقادسية 8 – صفر في الموسم نفسه، قبل أن يتعادل مع النهضة 4 – 4 في الموسم اللاحق، ليعود النادي الغربي ويهزم الرائد 6 – 2 في إياب 2015 – 2016 والوحدة 5 – 3 في 2016 – 2017 قبل أن يخسر 5 – 3 أمام التعاون في 2018 – 2019 ويسجل حضوره الأخير في مجموع الأهداف الثمانية خلال فوزه على الفتح 6 – 2 قبل 3 مواسم.

ووضع الأهلي بصمته في المباريات التي تنتهي بثمانية أهداف كمجموع، بالفوز على الرائد 5 – 3 في 2017 – 2018 قبل الخسارة من الاتفاق 6 – 2 في الموسم نفسه.

وسجل نادي الشباب حضوره في مباريات الأهداف الثمانية عندما تعادل مع هجر 4 – 4 في إياب موسم 2014 – 2015 كما تعادل الخليج مع التعاون بالنتيجة نفسها في الموسم نفسه، بينما انتهى لقاء العدالة والفتح قبل موسمين 5 – 3 للأخير قبل موسمين، وحُسم ديربي القصيم بين التعاون والرائد في الموسم الحالي بالنتيجة نفسها لصالح الفريق الأحمر.

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