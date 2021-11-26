الفتح وضمك.. أعلى مجموع أهداف في تاريخ "المحترفين"

عرف الدوري السعودي عدة مباريات شهدت مجموع أهداف كبيرا خلال الأعوام الأخيرة قبل أن يشهد لقاء الفتح وضمك المجموع الأكبر في تاريخ دوري المحترفين.

وتعادل الفتح على ملعبه مع ضمك 5 – 5 في الجولة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، و10 أهداف هو أكبر مجموع في مباراة واحدة منذ موسم 2008-2009.

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وشهدت 6 مباريات في المواسم الماضية مباريات وصل مجموع أهدافها إلى 9، مثل فوز الرائد على الوحدة 6 – 3 في موسم 2008 – 2009 والاتحاد على الوطني في الموسم نفسه بنتيجة 7 – 2 فيما سجل الوحدة 8 أهداف في مرمى الحزم الذي رد بهدف وحيد بموسم 2010 – 2011، وانتهى لقاء الهلال مع القادسية بتسعة أهداف عندما فاز أزرق العاصمة 5 – 4 على خصمه ضمن موسم 2011 – 2012، كما هزم الأهلي نادي الفيصلي بنتيجة 3 – 6 في 2016 – 2017 قبل الفوز على الرائد 5 – 4 قبل 3 مواسم.

فيما تكرر مجموع الأهداف الثمانية في المواسم الماضية خلال 16 مباراة كان لنادي الاتحاد النصيب الأكبر منها عندما هزم القادسية 7 – 1 في 2009 – 2010 والتعاون 5 – 3 في 2011 – 2012 والقادسية 8 – صفر في الموسم نفسه، قبل أن يتعادل مع النهضة 4 – 4 في الموسم اللاحق، ليعود النادي الغربي ويهزم الرائد 6 – 2 في إياب 2015 – 2016 والوحدة 5 – 3 في 2016 – 2017 قبل أن يخسر 5 – 3 أمام التعاون في 2018 – 2019 ويسجل حضوره الأخير في مجموع الأهداف الثمانية خلال فوزه على الفتح 6 – 2 قبل 3 مواسم.

ووضع الأهلي بصمته في المباريات التي تنتهي بثمانية أهداف كمجموع، بالفوز على الرائد 5 – 3 في 2017 – 2018 قبل الخسارة من الاتفاق 6 – 2 في الموسم نفسه.

وسجل نادي الشباب حضوره في مباريات الأهداف الثمانية عندما تعادل مع هجر 4 – 4 في إياب موسم 2014 – 2015 كما تعادل الخليج مع التعاون بالنتيجة نفسها في الموسم نفسه، بينما انتهى لقاء العدالة والفتح قبل موسمين 5 – 3 للأخير قبل موسمين، وحُسم ديربي القصيم بين التعاون والرائد في الموسم الحالي بالنتيجة نفسها لصالح الفريق الأحمر.