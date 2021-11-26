.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الفيحاء يقتنص نقطة ثمينة من التعاون

  • الخط
من لقاء التعاون والفيحاء

الفيحاء يقتنص نقطة ثمينة من التعاون

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

اقتنص الفيحاء نقطةً ثمينة من أمام مضيفه التعاون بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وواصل التعاون تعثره للمرحلة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام الباطن 3-2، في المرحلة السابقة ليبقى في مناطق الخطر.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي أضاع لاعبوه عدداً كبيراً من الفرص المحققة في الشوطين.

وانتظر التعاون حتى الدقيقة 81 والتي شهدت تسجيله هدف السبق، بعدما سدد كرةً ذكية داخل منطقة الجزاء لتستقر في شباك الفيحاء.

وفي الدقائق الأخيرة كثّف الفيحاء هجومه ونجح مدافعه سامي الخيبري بتسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل وتحديداً عند الدقيقة 90+5 حينما حول عرضية زميله سلطان مندش برأسه في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد التعاون إلى 11 نقطة ليبقى في المركز 14 مؤقتاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض
متحور كورونا الجديد يرعب الأسواق العالمية.. وموجة تراجعات قاسية متحور كورونا الجديد يرعب الأسواق العالمية.. وموجة تراجعات قاسية
الأكثر قراءة
بينها مصر.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر من 6 دول بينها مصر.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر من 6 دول
"أريد قميصك الله يوفقك دنيا وآخرة".. رسالة غريبة لمحمد صلاح
تزوجت حبيبتُه فقتل نفسه.. محبو يوتيوبر عراقي يرثونه تزوجت حبيبتُه فقتل نفسه.. محبو يوتيوبر عراقي يرثونه
هل يتحدى محمد رمضان؟.. فيديو ثانٍ يثير هل يتحدى محمد رمضان؟.. فيديو ثانٍ يثير "زوبعة"
شاهد الوارد بعقد زواج السعودي والإندونيسية التي قتلها شاهد الوارد بعقد زواج السعودي والإندونيسية التي قتلها
طلبت المساعدة.. إيطاليا تستجيب لـ طلبت المساعدة.. إيطاليا تستجيب لـ"الموناليزا الأفغانية"
قبل أن تذهب
يقاوم اللقاحات وأكثر فتكا.. المتحور الإفريقي يرعب العالم
يقاوم اللقاحات وأكثر فتكا.. المتحور الإفريقي يرعب العالم
اكتشف المزيد