الفيحاء يقتنص نقطة ثمينة من التعاون

اقتنص الفيحاء نقطةً ثمينة من أمام مضيفه التعاون بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وواصل التعاون تعثره للمرحلة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام الباطن 3-2، في المرحلة السابقة ليبقى في مناطق الخطر.

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وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي أضاع لاعبوه عدداً كبيراً من الفرص المحققة في الشوطين.

وانتظر التعاون حتى الدقيقة 81 والتي شهدت تسجيله هدف السبق، بعدما سدد كرةً ذكية داخل منطقة الجزاء لتستقر في شباك الفيحاء.

وفي الدقائق الأخيرة كثّف الفيحاء هجومه ونجح مدافعه سامي الخيبري بتسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل وتحديداً عند الدقيقة 90+5 حينما حول عرضية زميله سلطان مندش برأسه في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد التعاون إلى 11 نقطة ليبقى في المركز 14 مؤقتاً.