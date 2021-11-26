تاليسكا يغسل أحزان النصر بثنائية الأهلي

استعاد النصر نغمة الانتصارات بعدما ضمّد جراحه على حساب مضيفه أهلي جدة بفوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في قمة مواجهات المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح النصر بالعودة للانتصارات بعد 4 مراحل متتالية لم يعرف معها الأصفر طعم الانتصارات حيث خسر أمام الاتفاق والشباب وتعادل أمام الفيحاء والرائد.

مادة اعلانية

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول حيث أهدر لاعب الأهلي محمد المجحد فرصةً محققة بعد مرور 5 دقائق حينما خطف الكرة من مدافع النصر محمد آل فتيل ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس أمين بخاري الذي أبعدها بصعوبة.

ورد النصر سريعاً وسنحت فرصة خطيرة لمدافعه سلطان الغنّام الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي تاليسكا أن يسجل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة من زميله علي لاجامي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثّف النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمدافعه منصور الشمري الذي اخترق دفاع الأهلي وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول سدد لاعب الأهلي علي الأسمري كرةً قوية مفاجئة من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة النصراوية.

وفي الشوط الثاني ظهر النصر بمستوى مغاير بعدما فرض سيطرته ونجح لاعبه البرازيلي تاليسكا بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 53 بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنَام برأسه لتسكن شباك الحارس محمد الربيعي.

ورد الأهلي سريعاً وسنحت فرصة خطيرة للاعبه عبدالرحمن غريب الذي تلقى تمريرة من زميله نوح الموسى لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس أمين بخاري الذي أبعدها بصعوبة.

ورد النصر سريعاً وكاد لاعبه البرازيلي تاليسكا أن يسجل الهدف الثاني حينما تلقى تمريرة من خلف المدافعين من زميله علي لاجامي ليحولها بكرة مقصية مميزة إلا أنها اعتلت العارضة.

وواصل النصر هجومه وتمكن لاعبه تاليسكا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 76 بعد تلقيه تمريرة من زميله الكاميروني فينسيت أبوبكر لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي العشر دقائق الأخيرة فرض الأهلي سيطرته ونجح لاعبه المقدوني أليوسكي بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 84 بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد خبراني ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس أمين بخاري.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمدافع عبدالباسط هندي الذي تلقى عرضية مميزة من زميله أليوسكي ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثّف الأهلي هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه محمد مجرشي الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله أليوسكي ليحول الكرة بقدمه إلا أنها وجدت الحارس أمين بخاري الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 17 نقطة ليتقدم للمركز السابع مؤقتاً، وبقي الأهلي على رصيده السابق 15 نقطة ليتراجع للمركز التاسع.