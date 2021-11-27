.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اتحاد جدة يقتنص نقاط الطائي ويستعيد الصدارة

  • الخط
حمدان الشمراني اتحاد جدة الطائي
رومارينيو أحرز الهدف الوحيد

اتحاد جدة يقتنص نقاط الطائي ويستعيد الصدارة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

استعاد اتحاد جدة صدارته بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الطائي بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم السبت، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل الاتحاد تعثر ضمك بالتعادل أمام مضيفه الفتح 5-5 في افتتاح المرحلة ليستعيد صدارته.

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد خاصة في الشوط الأول والذي بدأه الضيوف بهجوم مكثف كاد أن يثمر عن هدف السبق حينما سدد لاعبه الزيمبابوي موسونا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 27 نجح البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد بتسجيل هدف المباراة بعدما حول عرضية زميله حمدان الشمراني بقدمه في شباك الطائي.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد لاعبه عبدالعزيز البيشي أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني حاول الطائي العودة للمباراة خاصة في العشر دقائق الأخيرة حينما فرض سيطرته وسنحت فرصة خطيرة للاعبه حامد فلاتة الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي والذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 26 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق نقطة عن الشباب وضمك مع تبقي له مواجهة مؤجلة أمام الهلال، وبقي الطائي على رصيده السابق 10 نقاط ليتذيل الترتيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
العالم يستنفر.. والصحة العالمية: لهذا السبب ظهر متحور أوميكرون المثير للقلق العالم يستنفر.. والصحة العالمية: لهذا السبب ظهر متحور أوميكرون المثير للقلق
كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟ كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟
الأكثر قراءة
سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها
مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. "الجوع كافر"
سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم
كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟ كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟
بعد صور بعد صور "حفل زفافه الثاني".. بيغ رامي يخرج عن صمته
بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ"أوميكرون".. أين التقطته؟
قبل أن تذهب
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
اكتشف المزيد