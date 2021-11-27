الاتفاق يواصل صحوته بفوز صعب على الفيصلي

واصل الاتفاق صحوته بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الفيصلي بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتفاق بمواصلة انطلاقته بقيادة مدربه الصربي فلادان، بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً والذي أبعده عن مناطق الخطر.

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وعانى الاتفاق هذا الموسم من سوء النتائج خاصة في المرحلتين التي سبقت المرحلة السابقة، حيث خسر من ضيفيه ضمك بهدف نظيف والتعاون 3-1.

وفي المقابل مُني الفيصلي بخسارته الثالثة هذا الموسم والتي حضرت بعد 8 مراحل متتالية لم يعرف معها الفريق طعم الخسائر.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتفاق الذي حاول كثيراً الوصول لمرمى الفيصلي لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق أفضليته ونجح لاعبه التونسي نعيم السليتي بتسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 50 بعدما حول عرضية زميله سعيد المولد برأسه في شباك الفيصلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 16 نقطة، ليتقدم للمركز 16، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 15 نقطة ليتراجع للمركز العاشر.