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النصر يفك عقدة "ملعب عبدالله الفيصل" أمام الأهلي

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تاليسكا بعد الهدف الثاني

النصر يفك عقدة "ملعب عبدالله الفيصل" أمام الأهلي

دبي - أحمد المصعبي

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استطاع نادي النصر تحقيق فوزه الأول على نادي الأهلي في ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة للمرة الأولى منذ انطلاق دوري المحترفين.

وفاز النصر على مضيفه الأهلي يوم الجمعة في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة بثنائية لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا فيما سجل لأصحاب الأرض المقدوني الشمالي إزغيان أليوسكي.

ولعب الفريقان أول مواجهة لهما على ملعب عبدالله الفيصل في عهد دوري المحترفين في ذهاب موسم 2008 – 2009 وحينها فاز الأهلي على ضيفه القادم من الرياض بهدفي حسن الراهب ومحمد مسعد، قبل أن يعود ويتعادل مع منافسه في ذهاب الموسم اللاحق على الأرضية نفسها 3 – 3.

وفي إياب موسم 2010-2011 تعادل الفريقان سلباً ليعود أصحاب الأرض في آخر لقاءات الفريقين على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في الجولة الثانية من الموسم التالي وحينها سجل البرازيلي فيكتور سيموس ثنائية من ضربتي جزاء عرضت النصر لخسارة جديدة.

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