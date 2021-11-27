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بطل آسيا في مهمة اقتناص نقاط أبها

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سالم الدوسري أبها الهلال
من مباراة الفريقين الموسم الماضي

بطل آسيا في مهمة اقتناص نقاط أبها

الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها، في المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، يوم الأحد، في ختام المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد فوزه أمام بوهانغ ستيلرز الكوري يوم الثلاثاء الماضي.

ويأمل الهلال في مواصلة انتصاراته لتضييق الخناق على المتصدر، لاسيما أن لديه 3 مواجهات مؤجلة أمام الفيحاء والنصر واتحاد جدة.

وقرر البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال استبعاد مهاجمه المالي موسى ماريغا الذي سيغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها في النهائي الآسيوي.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 9 مواجهات فقط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر.

وفي المقابل يسعى أبها لمواصلة نتائجه المميزة والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر.

ونجح أبها في إيقاف مسلسل الخسائر التي تعرض أمام التعاون والفيصلي، إذ حقق انتصارا ثمينا أمام ضيفه أهلي جدة في المرحلة السابقة.

ويدخل أبها المباراة وهو في المركز 12 برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن متذيلي الترتيب الطائي وأبها.

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