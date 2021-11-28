أبها يفسد احتفالات الهلال ببطولة آسيا

أفسد أبها احتفالات الهلال بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا وذلك عندما حرمه من نقطتين في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد وانتهت بالتعادل 1-1 على ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الهلال بعد 17 دقيقة من بداية المباراة عبر المالي موسى ماريغا الذي حول الكرة إلى مرمى المغربي عبدالعالي المحمدي، ومباشرة رد الهولندي ميشيل تي فريدي بهجمة خطيرة لأبها تصدى لها عبدالله المعيوف.

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وقبل نهاية الشوط الأول، سجل التونسي سعد بقير هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 43، بعدما حول تمريرة زميله صالح العمري داخل شباك الحارس المعيوف.

وفي الشوط الثاني حاول الهلال تسجيل الهدف الثاني، وكان قريباً من ذلك عبر البرازيلي ماثيوس بيريرا الذي سدد كرة قوية تصدت لها عارضة أصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ورفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة مع بقاء 3 مباريات مؤجلة له، بينما حصد أبها نقطته رقم 14 التي رفعته للمركز الحادي عشر.