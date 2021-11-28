مع النصر.. تاليسكا يعادل أفضل انطلاقاته

واصل البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر السعودي أرقامه اللافتة في موسمه الأول مع فريقه الجديد بعد وصوله إلى 8 أهداف في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع فريقه العاصمي خلال 11 مباراة.

ووصل تاليسكا إلى هدفه الثامن مع النصر في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد ثنائيته في مرمى الأهلي يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 13 من المسابقة.

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وعرفت مواسم تاليسكا الماضية مناسبتين سابقتين سجل خلالهما اللاعب البرازيلي 8 أهداف في انطلاقته، تعود الأولى إلى موسمه الأول مع بنفيكا البرتغالي، 2014-2015، حينها وصل إلى 8 أهداف بعد مرور 11 جولة فيما أنهى الموسم كليا بـ9 أهداف وصناعتين بعد 32 جولة.



عندما انتقل إلى بنفيكا هدفه الشهير في مرمى بنفيكا بقميص بشكتاش

وفي موسمه الأول مع غوانزو إيفرغراند الصيني، 2018-2019، فرض تاليسكا نفسه كما اعتاد في فتراته الأولى مع الأندية وحينها سجل 8 أهداف بعد مشاركته في 11 مباراة علماً بأنه غاب عن عدة مباريات بسبب الإصابة.

ولا يعتبر عامه الأول مع بشكتاش التركي موسم 2016-2017 بعيد عن انطلاقاته مع بنفيكا وغوانزو والنصر، إذ سجل فيه 6 أهداف بعد مشاركته في 11 مباراة مع الفريق.

ووقع النصر مع تاليسكا في صفقة انتقال حر في مايو الماضي بعد انتهاء عقده مع غوانزو إيفرغراند الصيني، ومنذ مشاركته الأولى مع الفريق سجل صانع الألعاب 8 أهداف في الدوري وصنع آخر فيما سجل هدفا في دوري أبطال آسيا وصنع اثنين.