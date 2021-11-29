المنتخب السعودي يبدأ استعداداته لكأس العرب

دشن المنتخب السعودي يوم الأحد تدريباته في الدوحة استعدادًا للمشاركة في كأس العرب فيفا قطر 2021 إذ يبدأ مشواره بملاقاة منتخب الأردن يوم الأربعاء القادم.

وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "لورينت بونادي" بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يجري مباريات مصغرة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. من جهة أخرى، يجري المنتخب الوطني يوم غدٍ الاثنين حصة تدريبية عند الثامنة والنصف مساءً على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.



واجتمع ممثلو اللجنة المنظمة لكأس العرب فيفا قطر 2021 مساء يوم الأحد ببعثة المنتخب في مقر إقامته في الدوحة.