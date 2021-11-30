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السعودية تواجه الأردن في كأس العرب

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لقاء سابق بين السعودية والأردن

السعودية تواجه الأردن في كأس العرب

الرياض - فيصل الحربي

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يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العرب بمواجهة قوية أمام منتخب الأردن، في المواجهة التي يحتضنها ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، يوم الأربعاء.

ويتواجد المنتخب السعودي بالمجموعة الثالثة التي تضم بجانبه منتخبات الأردن والمغرب وفلسطين.

وقرر الفرنسي هيرفي رينارد خوض البطولة بتشكيلة شابة حيث فضّل إراحة اللاعبين الأساسيين، وسيقود الأخضر في البطولة مساعده لورينت بونادي.

وسيدخل المنتخب السعودي البطولة بالفريق الثاني حيث يبرز الحارس محمد الربيعي والمدافع سعود عبدالحميد والمهاجمين فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

وأكمل المنتخب السعودي استعداده للبطولة حيث وصل للعاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد الماضي واكتملت صفوفه بعد انضمام رباعي الهلال عبدالله الحمدان وعبدالله رديف وخليفة الدوسري ومحمد القحطاني.

وفي المقابل يدخل المنتخب الأردني البطولة وعينه على التأهل للدور الثاني حيث سيشارك بتشكيلته الأساسية بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد.

وأكمل المنتخب الأردني استعداده للبطولة حيث أقام أكثر من معسكر خلال الشهر الماضي وخاض عدداً من المباريات الودية آخرها في شهر نوفمبر الفائت حيث انتصر على منتخب كوسوفو بثنائية نظيفة، وخسر أمام منتخب روسيا البيضاء بهدف نظيف.

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