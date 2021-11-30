المنتخب السعودي يسعى لتأكيد تفوقه التاريخي على الأردن

يخوض المنتخب السعودي اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره منتخب الأردن، يوم الأربعاء، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العرب 2021 والتي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

‫ويملك المنتخب السعودي سجلاً مميزاً أمام المنتخب الأردني حيث سبق وأن قابله في جميع المباريات الرسمية والودية بـ12 لقاء إذ انتصر في 6 وخسر 4 وتعادلا في مباراتين.

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ويعود تاريخ أول مباراة بين المنتخبين إلى عام 1957 حينما تقابلا في دورة الألعاب العربية التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت، وحينها انتصر الأردن بهدف نظيف.

وفي ثاني مواجهاتهما التي أقيمت بدورة الألعاب العربية بسوريا عام 1976 حقق المنتخب الأردني ثاني انتصاراته بهدف دون رد.

المنتخب السعودي نجح بتحقيق أول انتصاراته أمام الأردن عام 1981 بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة الرياض.

وفي عام 1985 حقق المنتخب السعودي ثاني انتصاراته على الأردن حينما اكتسحه 4-صفر، في كأس العرب التي أقيمت بمدينة الطائف.

وواصل "الأخضر" انتصاراته أمام الأردن بعد تحقيقه فوزين متتاليين ودياً عام 1999 بمدينة أبها السعودية استعداداً لكأس آسيا 2000 حيث انتهى اللقاء الأول بثنائية نظيفة وانتهى اللقاء الثاني بنتيجة 2-1.

وفي عام 2000 انتصر المنتخب السعودي على نظيره الأردني ودياً بهدف نظيف في مواجهة ودية أقيمت بمدينة عمّان، ليحقق الأخضر انتصاره السادس توالياً أمام الأردن حينما هزمه 2-1 عام 2006 في مباراة ودية أقيمت بالرياض.

الأردن نجح بإيقاف تفوق المنتخب السعودي حينما انتصر عليه بهدف نظيف في نهائيات كأس آسيا 2011 بالعاصمة القطرية الدوحة، وفي نفس العام التقى المنتخبان في بطولة فوكس الودية التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمّان انتصر الأخضر بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1.

وفي عام 2015 فاز المنتخب السعودي أمام الأردن 2-1 في مباراة ودية أقيمت بالدمام، ليتعادلا بنتيجة 1-1 في آخر مواجهة بينهما التي أقيمت عام 2018 في العاصمة الأردنية عمّان.