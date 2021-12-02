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المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن بهدف عكسي

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الأردن السعودية
المنتخب الأردني سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 63

المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن بهدف عكسي

الرياض - فيصل الحربي

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خسر المنتخب السعودي مباراته الافتتاحية في كأس العرب أمام منتخب الأردن بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.

ولم تشهد النصف ساعة الأولى فرصاً خطيرة في حين أن المنتخب الأردني فرض سيطرته في الربع ساعة الأخيرة وسنحت لمهاجمه علي علوان فرصة خطيرة حينما سدد كرةً قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل المنتخب الأردني هجومه وأهدر مهاجمه بهاء فيصل هدفاً محققاً حينما تلقى عرضية مميزة من زميله محمود مرضي وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الأردني أفضليته حيث حاول الوصول لشباك المنتخب السعودي وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه بهاء فيصل الذي تلقى تمريرة من زميله علي علوان ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 53 اضطر المنتخب الأردني لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إحسان حداد بعد دخوله العنيف على لاعب المنتخب السعودي تركي العمّار.

وكثّف المنتخب الأردني هجومه ونجح لاعبه بتسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 63 بالخطأ من المدافع خليفة الدوسري ليسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 74 نال مدافع المنتخب السعودي خليفة الدوسري البطاقة الحمراء لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وحاول المنتخب السعودي العودة للمباراة وأهدر لاعبه حامد الغامدي هدفاً محققاً بعد متابعته لتسديدة عائدة من الحارس ليسدد الكرة خارج الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الأردن بهدف نظيف.

ويتصدر المنتخب المغرب ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه أمام منتخب فلسطين برباعية نظيفة، وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني، في حين يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث.

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