أسامة هوساوي لصحيفة فرنسية: غوميز مميز مثل جارديم ورينارد

وصف اللاعب الدولي السعودي السابق أسامة هوساوي، المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال، بالمميز، وأشاد أيضا بامكانات المدربين ليوناردو جارديم وهيرفي رينارد.

وسلطت صحيفة " La Nouvelle République" الفرنسية، يوم الخميس، الضوء على أسامة هوساوي، الذي يعمل مساعداً للمدير الرياضي في نادي شاتورو الفرنسي حاليا.

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وفي مقدمة التقرير الذي نشرته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، قالت عن المدافع السعودي السابق الذي لعب لأندية الوحدة والهلال والأهلي، وخاض تجربة مع نادي أندرليخت البلجيكي: لديه 135 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وهو نفس رقم هوغو لوريس، حارس مرمى منتخب فرنسا، ولا يبتعد كثيرا عن حامل الرقم القياسي الفرنسي، ليليان تورام "142 مباراة".

وأضاف التقرير: شارك هوساوي في كأس العالم 2018، ونجح في إيقاف محمد صلاح في المباراة التي كسبها المنتخب السعودي أمام مصر بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، ويتمتع أسامة بسمعة طيبة في بلاده، حيث قضى معظم مسيرته الرياضية في اللعب محليا، باستثناء تجربته مع نادي أندرلخت البلجيكي في 2012.

وتطرق القائد السابق لـ "الأخضر" إلى الحضور الجماهيري المميز في الملاعب السعودية، وقال: كرة القدم تعتبر اللعبة الشعبية الأولى لدينا، تُلعب جميع المباريات في ملاعب ممتلئة، لاسيما مواجهات الهلال، ومع استضافة كأس آسيا 2027 ستتحسن الكثير من الأشياء.

وأردف: نملك لاعبون جيدون في مسابقاتنا، والكثير من الأجانب بما في ذلك بعض اللاعبين الفرنسيين مثل بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، وأيضا هناك أسماء تدريبية على مستوى عال مثل ليوناردو جارديم، مدرب الهلال، وهيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول.