المنتخب السعودي يسعى للتعويض أمام فلسطين

يسعى المنتخب السعودي للتعويض وتعزيز حظوظه في التأهل، حينما يواجه نظيره الفلسطيني على ستاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب، يوم السبت.

وخسر المنتخب السعودي مواجهته الافتتاحية أمام منتخب الأردن بهدف نظيف.

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ويتطلع المنتخب السعودي لتحقيق فوزٍ يبقي حظوظه قائمة في التأهل، في حين أن الخسارة ستجعله يواجه خطر الخروج المبكر.

وسيفقد الأخضر في هذه المواجهة المدافع خليفة الدوسري بسبب الإيقاف بعد طرده في مواجهة الأردن الماضية.

ومن المتوقع أن يجري مدرب الأخضر لورينت بونادي وبمعاونة من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عدداً من التغييرات، أبرزها الزج بالمهاجم فراس البريكان في التشكيلة الأساسية بديلاً للمهاجم عبدالله الحمدان.

ويأمل المنتخب السعودي في مواصلة تفوقه في مواجهاته أمام منتخب فلسطين الذي يبحث عن فوزه التاريخي الأول على الأخضر.

والتقى المنتخب السعودي أمام منتخب فلسطين في 7 مباريات انتصر في 4 مباريات وتعادلا في 3 مباريات.

وفي المقابل يسعى المنتخب الفلسطيني إلى تحسين صورته في البطولة والخروج على الأقل بنتيجةٍ إيجابية أمام الأخضر.

وتلقى المنتخب الفلسطيني خسارةً قاسية أمام المنتخب المغربي الذي اكتسحه برباعية نظيفة.

وفي نفس المجموعة سيكون صراع الصدارة محتدماً بين المنتخبين المغربي والفلسطيني حينما يلتقيان يوم السبت.

ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني، ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب فلسطين.