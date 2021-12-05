الأرجنتيني روسو يتولى تدريب النصر حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة النصر السعودي، يوم الأحد، اتفاقها مع المدرب الأرجنتيني، ميغيل أنخيل روسو، لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم خلفاً للبرتغالي المقال بيدرو إيمانيول، والذي تم فسخ عقده الشهر الماضي.

وبدأ لاعب الوسط السابق (65 عاماً) مسيرته التدريبية أواخر الثمانينيات الميلادية والتي شهدت تدريبه لعدة فرق في أميركا الجنوبية أبرزها بوكا جونيورز الذي حقق معه بطولة الدوري الأرجنتيني موسم 2019-2020 قبل أن تتم إقالته من منصبه شهر أغسطس الماضي.

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وخاض روسو تجربة واحدة في أوروبا كانت مع فريق سالامانكا الإسباني بين أغسطس 1998 وحتى يناير من العام اللاحق، كما درب موريلا المكسيكي لفترة قصيرة لم تجتز 3 أشهر بين عامي 2001 و2002.

وكان روسو مدرباً لبوكا جونيورز في 2007 عندما فاز الفريق بلقب كوبا ليبرتادوريس، قبل أن يختار الانتقال لتدريب مواطنه سان لورينزو.



ويحتل النصر المركز السابع في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له أمام الطائي وغريمه التقليدي الهلال.