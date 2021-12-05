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المنتخب السعودي يتعادل مع فلسطين ويحافظ على آماله

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السعودية فلسطين
من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1

المنتخب السعودي يتعادل مع فلسطين ويحافظ على آماله

الرياض - فيصل الحربي

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اقتنص المنتخب السعودي نقطةً ثمينة بعد تعادله مع منتخب فلسطين 1-1، في المواجهة التي أقيمت يوم السبت، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس العرب.

وأبقى المنتخب السعودي حظوظه حيّة في التأهل بعد خسارة المنتخب الأردني أمام نظيره المغربي برباعية نظيفة.

وشهد الشوط الأول أفضلية للمنتخب الفلسطيني الذي تقدم بهدف عن طريق لاعبه محمد باسم عند الدقيقة 45+2 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك المنتخب السعودي.

وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب السعودي بشكل مغاير وكثّف هجومه بحثاً عن هدف التعادل وسنحت فرصة خطيرة للمهاجم فراس البريكان الذي سدد كرةً قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل المنتخب السعودي هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البديل أيمن يحيى الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب مرمى المنتخب الفلسطيني.

ولم يتوقف الهجوم السعودي ونجح المهاجم عبدالله الحمدان بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 81 بعدما حول تمريرة زميله هيثم عسيري بقدمه في شباك فلسطين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى نقطة ليبقي في المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب فلسطين متذيل الترتيب، ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن وصيفه منتخب الأردن

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