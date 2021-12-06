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المنتخب السعودي يواجه المغرب بحثاً عن التأهل الصعب

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سعود عبدالحميد السعودية فلسطين
المنتخب السعودي حصد نقطة واحدة من مباراتين

المنتخب السعودي يواجه المغرب بحثاً عن التأهل الصعب

الرياض - فيصل الحربي

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يخوض المنتخب السعودي اختباراً قوياً حينما يواجه المنتخب المغربي يوم الثلاثاء، في حين يلتقي المنتخب الأردني نظيره الفلسطيني، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس العرب.

وحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل الأولى بعد فوزه في المباراتين السابقتين أمام منتخب فلسطين ومنتخب الأردن بنفس النتيجة 4-صفر.

ويتطلع المنتخب السعودي لاقتناص بطاقة التأهل الثانية من الطريق الصعب حيث أن حظوظ المنتخب الأردني أكبر في حجز البطاقة الثانية، بالإضافة إلى بقاء منتخب فلسطين في دائرة المنافسة.

وتملك السعودية التي تشارك في البطولة بفريق شاب نقطتين من المباراتين السابقتين إذ خسرت أمام الأردن 1-صفر، وتعادلت مع منتخب فلسطين 1-1.

ويأمل الفرنسي لورينت بونادي مساعد مواطنه هيرفي رينارد والذي يقود مهمة تدريب المنتخب السعودي في كأس العرب أن ينجح في التأهل إذ أن آمال المنتخب السعودي لا تزال قائمة.

ويحتاج المنتخب السعودي للتأهل إلى الفوز على المنتخب المغربي وتعادل منتخبي الأردن وفلسطين أو خسارة المنتخب الأردني من نظيره الفلسطيني.

وتنتهي فرص المنتخب السعودي في التأهل في حالة خسارته أو تعادله أمام منتخب المغرب في حين أن المنتخب الأردني سيتأهل مباشرة في حال فوزه.

ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط يليه المنتخب الأردني برصيد 3 نقاط وفي المركز الثالث المنتخب السعودي وبفارق الأهداف عن منتخب فلسطين.

وبحسب نظام التأهل في البطولة فإنه في حال تساوي منتخبين بالنقاط يتم العودة إلى فارق الأهداف أولاً ومن ثم النقاط بالمواجهات المباشرة.

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